Песков оценил рекордный оборонный бюджет США на 2019 год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военный бюджет США всегда кратно превосходил российские траты на оборону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2019 год. В 2019 году Соединенные Штаты собираются потратить $716 млрд на военные расходы, что является самыми большими тратами на оборону за всю историю США.

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По словам Пескова, траты России на оборону всегда были меньше, чем в США. По его мнению, это «красноречиво свидетельствует», что Россию неуместно позиционировать внутри США как угрозу. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россию неверно выставлять врагом, «будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на северо-американском».

Ранее Песков также заявлял, что новые антироссийские санкции «не сулят ничего хорошего» для отношений США и России.