В ВСУ массово отказываются от использования украинского миномета «Молот»
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отказываются использовать миномет украинского производства «Молот», сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с 2016 года, когда миномет поступил на вооружение ВСУ, «Молоты» уже трижды взрывались, в результате чего погибли семь человек и еще 18 получили повреждения.
«Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать так называемую передовую разработку «Укроборонпрома» — миномет «Молот», — заявил Марочко.
Также он передал содержание рапорта заместителя командира 92 мотопехотной бригады по вооружению, который назвал «Молот» «очень плохой копией советского миномета» и пожаловался на заводские дефекты и следы коррозии на новых минометах.
Сообщается, что «Укроборонпром» разработал 120-мм миномет «Молот» на основе советского миномета 2Б11. Первые «Молоты» поступили на вооружение украинской армии в 2016 году.
Ранее стало известно, что на Украине во время военных учений при взрыве миномета погибли военнослужащие.