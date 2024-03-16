Закрыты школы и ТЦ: что происходит в Белгороде после атак беспилотников В Белгородской области из-за обстрелов отменили занятия в школах 18 и 19 марта

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене занятий в школах и колледжах 18 и 19 марта в некоторых приграничных районах и в Белгороде. 17 и 18 марта не будут работать торговые центры. В результате атак ВСУ в Белгороде два человека погибли, еще трое пострадали. Зафиксированы повреждения в зданиях, от прилета взорвалась припаркованная машина. С ночи ВСУ атакуют регион беспилотниками и снарядами РСЗО «Вампир». Утром по всей области продлили режим ракетной опасности.

Приостановка работы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене учебных занятий 18 и 19 марта в некоторых школах и колледжах региона.

«В понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — написал он в своем Tekegram-канале.

Решение касается ряда приграничных районов и самого Белгорода. Университетам рекомендовали объявить эти дни выходными. Также Гладков попросил местных жителей не водить детей в сады.

Кроме того, 17 и 18 марта в городе не будут работать торговые центры.

Атака беспилотниками

В первой половине дня 16 марта Гладков сообщил, что силы территориальной самообороны региона сбили беспилотник самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань.

В Минобороны России заявили, что утром в субботу ВС РФ сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

В ночь на 16 марта российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщали в оборонном ведомстве.

Всю ночь по всей Белгородской области действовал режим ракетной опасности. Утром действие этого режима продлили. Граждан призвали по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Погибшие и разрушения

После утренних обстрелов, по словам губернатора, в Белгороде повреждены оказались 106 квартир в 22 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозяйственных субъектах. Также повреждения получили 64 автомобиля.

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В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадали 13 частных домов, две надворные постройки, два гаража, шесть машин и автобус. Также посечен фасад торгового центра, поврежден магазин на территории торгового центра. В поселке Разумное пострадали два частных дома и два автомобиля, в поселке Северный – один частный дом и один автомобиль.

Гладков сообщил, что два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. По словам главы региона, погибли мужчина и женщина. Гладков рассказал, что мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Затем машина врезалась в пассажирский автобус, пассажиры не пострадали.

Женщина же, по его словам, погибла в гаражном кооперативе, куда она пришла кормить собак вместе с сыном. За его жизнь сейчас борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с камеры наблюдения, на которых видно, как один из выпущенных по Белгороду снарядов прилетел в припаркованные перед домами легковые машины.

На видео видно, как от взрыва автомобиль подбрасывает в воздух, он падает на бок и заваливается на стоящую рядом машину.