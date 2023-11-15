Стрельба в палатах и врачи в наручниках. Израиль штурмует больницу «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ начала штурм больницы «Аш-Шифа» в Газе, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщают о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинскими радикалами, ХАМАС возложила ответственность за происходящее на Джо Байдена.

Армия обороны Израиля штурмует крупнейшую больницу сектора Газа «Аш-Шифа». По заявлению ЦАХАЛ, в медицинском учреждении проводится «точная и целенаправленная операция» против сил палестинской радикальной организации ХАМАС.

«В последние недели ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждала, что продолжающееся использование ХАМАС больницы Шифа в военных целях ставит под угрозу ее защищенный статус», — говорится в сообщении военных.

При этом израильская армия подчеркивает, что давала палестинскому движению «достаточно времени», чтобы остановить «незаконное злоупотребление» медучреждением. В заявлении отмечается, что силы Израиля не ведут войну с гражданским населением в Газе и не имеют намерения причинить вред мирным жителям, а в составе подразделений, штурмующих больницу, есть медицинские бригады и солдаты, владеющие арабским языком.

По словам ЦАХАЛ, перед штурмом военные «способствовали широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживали регулярный диалог с ее руководством». Через несколько часов после начала операции израильская армия также сообщила о доставке в больницу медикаментов, инкубаторов и детского питания.

Что происходит в больнице

Арабские СМИ сообщают о стрельбе в больнице. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, израильские военные при продвижении по зданию взрывают двери и стены, ведут огонь в палатах, стреляют по врачам, на некоторых медицинских работников и пациентов надевают наручники.

Генеральный директор больниц Газы Мухаммад Закут заявил, что ЦАХАЛ вторглась в отделение неотложной помощи «Аш-Шифа» и атаковала пациентов. Он подчеркнул, что израильские военные штурмовали уже несколько больниц в анклаве, однако «не обнаружили» членов ХАМАС или других группировок.

Как сообщает катарский канал Al Jazeera, штурм проводится под прикрытием мощного артиллерийского огня. Израильские военные находятся внутри отделения неотложной помощи, отделения специализированной хирургии и родильного отделения.

По словам работающего в «Аш-Шифа» врача Ахмеда Мокхаллалати, в больнице остаются 650 пациентов, из них около 100 — в критическом состоянии, а также около 700 медицинских работников и администраторов. Кроме того, в здании находятся беженцы, их число врач оценил в 2-3 тыс. человек.

13 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на палестинский минздрав сообщала, что число пациентов больницы оценивается в 600-650 человек, сотрудников — в 200-500 человек, а беженцев — примерно в 1,5 тыс. человек. В свою очередь пресс-служба властей анклава заявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на территории медучреждения находятся 9 тыс. человек.

Зачем ЦАХАЛ штурмует больницу

За несколько часов до начала израильской операции представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ХАМАС и союзная ей группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) используют больницы в Газе для поддержки своих вылазок и содержания заложников.

3 ноября президент Израиля Ицхак Герцог в статье для New York Times утверждал, что под «Аш-Шифа» расположен командный центр палестинской группировки . По его словам, об этом свидетельствуют данные израильской разведки и показания захваченных боевиков.

ХАМАС возложил ответственность за возможные итоги операции ЦАХАЛа на Израиль и президента США Джо Байдена, высказав мнение, что заявление Вашингтона об использовании больницы боевиками дало израильской армии «зеленый свет».

«Израильская оккупация и все, кто вступил с ней в сговор с целью убийства детей, пациентов и невинных гражданских лиц, будут привлечены к ответственности», — подчеркнули в ХАМАС.

Представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра заявил, что в больнице «есть только врачи, пациенты и перемещенные лица».

После начала штурма неназванный представитель Белого дома сообщил Reuters, что Соединенные Штаты «не поддерживают нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотят видеть перестрелку в больнице».