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Политика
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Премьер Израиля заявил о намерении противостоять всему миру ради победы над ХАМАС

Нетаньяху объявил о готовности Израиля противостоять всему миру

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Армия обороны Израиля
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении страны и дальше продолжать войну с ХАМАС «ради всего мира». По его словам, никто из международного сообщества не сможет повлиять на настойчивость Тель-Авива. С призывом к Израилю о прекращении огня накануне обратился президент Франции. Удары ЦАХАЛ по сектору Газа критиковали Турция, Иран, ООН, ВОЗ и общество Красного Полумесяца. Генсек ООН Гутерриш назвал регион «кладбищем детей». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Победа над ХАМАС

Израиль должен одержать победу над радикальным палестинским движением ХАМАС и намерен твердо противостоять всему миру, если это окажется необходимо, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, пишет издание Times of Israel.

Как подчеркнул Нетаньяху, никакое международное давление, а также ложные обвинения в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость Тель-Авива.

«Никакое международное давление, никакая ложь, рассказываемая о нашей армии, не изменит нашей веры в то, что мы в этом случае на справедливой стороне, и не отстранит нас от нашего долга защитить себя», — указал он.

Он обвинил ХАМАС в создании препятствий для эвакуации мирных жителей. Израильский премьер выразил мнение, что стана должна одержать победу над ХАМАС «ради всего мира».

Совет Западу

В частности, израильский премьер прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь. Он назвал такие слова французского лидера фактической и моральной ошибкой. Это ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей, а не Израиль, указал премьер.

По мнению председателя правительства Израиля, тактика ХАМАС, которая заключается в использовании гражданских в качестве прикрытия, способна получить распространение. Нетаньяху призвал не защищать эту тактику палестинских боевиков.

«Это не Израиль располагается в больницах, школах, БАПОР (Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) и учреждениях ООН, а ХАМАС. Следовательно, не Израиль, а ХАМАС несет ответственность за ущерб мирному населению. <...> И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас», — заявил он.

Лидерам западных стран Нетаньяху посоветовал на поддаваться призывам «меньшинств» о перемирии на Ближнем Востоке. Он обратился к американской стороне с призывом присоединиться к цели Израиля в виде уничтожения ХАМАС.

Гуманитарная катастрофа

В конце октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль по законам войны несет ответственность за защиту мирных жителей в секторе Газа, нанося удары с воздуха и проводя наземные боевые действия.

Президент Франции обратился к властям Израиля с призывом прекратить операцию в секторе Газа накануне.

«Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — сказал он, отметив, что Париж осуждает действия ХАМАС.

9 ноября Макрон сообщил, что Франция увеличит помощь сектору Газа в пять раз, до €100 млн. С критикой Израиля выступали также Турция, Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН, ВОЗ и общество Красного Полумесяца. Последнее отмечало, что после начала войны «во всем секторе Газа не стало безопасных зон», а гуманитарную катастрофу, развернувшуюся в анклаве, следует прекратить.

Генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что сектор Газа превращается в «кладбище детей», а бомбардировки региона являются отражением кризиса человечества. В МИД Израиля ответили, что настоящей проблемой анклава является ХАМАС, а не Тель-Авив, и напомнил о большом числе погибших израильских детей при атаке боевиков 7 октября.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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