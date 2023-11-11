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«Мы ответим тем же». Киев пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре России

Украина пригрозила ответными ударами по энергетической инфраструктуре России

Украина может нанести удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, если ВС РФ усилят обстрел энергосистемы страны этой зимой, заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его мнению, атаки вряд ли приведут к скачку цен на нефть и газ, так как «мир справится» и без российских поставок. Кроме того, министр отметил, что настаивал на введении санкций против российской атомной отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина может атаковать нефтегазовую инфраструктуру России, если Москва этой зимой усилит атаки на украинские энергообъекты, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко в интервью газете Politico после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.

«Отвечая [на атаку России], мы ответили бы тем же подходом, атаковав их энергетическую инфраструктуру, — заявил Галущенко. — Это было бы только справедливо».

При этом Галущенко подчеркнул, что не является военнослужащим и не обсуждал такие атаки с американскими властями (министр входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины).

Галущенко добавил, что атаки на российские энергообъекты вряд ли приведут к скачку цен на нефть и газ. Другие производители могут восполнить поставки, уверен он.

«Я имею в виду, что это можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится», — заключил министр.

Санкции против атомной отрасли

Галущенко отметил также, что настаивал на введении санкций против российской атомной отрасли, в том числе в отношении контролируемой государством атомной энергетической компании «Росатом». Таким образом министр хотел повлиять на российские власти и заставить их передать Киеву контроль над Запорожский АЭС.

Международное агентство по атомной энергетики, сотрудники которого работают в Запорожье, имеет лишь «иллюзию контроля» над происходящим на станции, добавил он.

«Мой ответ — санкции в отношении российской атомной энергетики. В противном случае у вас не будет возможности их подтолкнуть», — резюмировал Галущенко.

8 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил, что ВСУ пытались атаковать российские АЭС — Калининскую, Ленинградскую и Курскую. По его мнению, удары Украины по российской критической инфраструктуре были обусловлены отсутствием успеха на поле боя.

«Не только защищаться»

Россия регулярно совершает кибератаки на электросети Украины и может усилить их с наступлением холодов, выразил обеспокоенность Галущенко. Минобороны РФ подтверждало ранее, что наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что Украина «ответит», если этой зимой Россия усилит атаки на энергосистему.

«В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать», — сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Россия заранее вывела свой Черноморский флот из Крыма и перебазировала самолеты дальше от границ Украины, добавил он.

Украинский бригадный генерал, начальник воинской части, курирующей операции с дронами, Сергей Баранов 5 ноября анонсировал «крупное наступление беспилотников» зимой на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей — военные базы и инфраструктура. Он пояснил, что использовать беспилотники будут чаще в связи с замедлением наземных операций с наступлением зимы.

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