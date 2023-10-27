США атаковали склады боеприпасов в Сирии. В районе удара не нашли военных объектов

Истребители США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по объектам в Сирии. По данным Пентагона, их использовал Корпус стражей исламской революции Ирана и связанные с ним группировки. Удар стал ответом на целую серию нападений на американские базы в регионе. Телеканал Al Mayadeen утверждает, что в тех районах, по которым ударили ВВС США, не было военных объектов.

Вооруженные силы США нанесли высокоточные удары по двум объектам на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

Пораженные объекты использовали Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС Ирана) и связанные с ним группировки, сообщили в ведомстве.

По словам источника агентства Reuters в Пентагоне, целями ответных ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с боеприпасами и оружием.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свой источник утверждает, что в тех районах, по которым ударили ВВС США, нет военных складов. По его данным, атаке подверглись районы провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

В Вашингтоне заявили, что удары стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

«У президента (Джо Байдена) нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он ясно дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят подобных нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон не стремится к конфликту и не имеет ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших военных действиях.

«Иран хочет скрыть свою причастность и отрицает свою роль в нападениях на наши силы. Мы им этого не позволим. Если нападения доверенных лиц Ирана на американские войска продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие меры для защиты нашего народа», — сказал Остин.

Он подчеркнул, что удары не связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Атаки на военных США

В последнюю неделю американские базы на Ближнем Востоке подверглись целой серии атак. По сообщению Пентагона, они начались 17 октября. Из-за нападений более 20 американских военнослужащих получили ранения, все они уже вернулись к исполнению своих обязанностей.

23 октября БПЛА атаковали базу близ нефтяного месторождения Аль-Омар и базу в Аш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке. 22 октября ракетному обстрелу подверглась авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака. 21 октября два дрона ударили по базе в окрестностях административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане. 19 октября из систем залпового огня «Град» была обстреляна база Айн аль-Асад на западе Ирака. 18 октября под удар попала авиабаза аль-Асад в Ираке. 17 октября три дрона атаковали американскую базу Эт-Танф на сирийско-иракской границе.

Ответственность за многие удары взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», куда входят различные шиитские проиранские формирования.

«Американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям. Отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и направили свои удары по американским базам, чтобы оказать им поддержку», — заявлял представитель «Исламского сопротивления Ирака» Джаафар аль-Хусейни (цитата по ТАСС).

Посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев в интервью «Известиям» расценил атаки как демонстрацию силы.

«Действительно, атаки эти возобновились, причем достаточно масштабные, с одной стороны. С другой стороны, переоценивать масштабы происходящего не стоит, это больше напоминает демонстрацию силы либо разминку перед чем-то более существенным», — заявил Кутрашев.

Ранее Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих. В регион уже прибыла эскадрилья истребителей F-16 ВВС США.