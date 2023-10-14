Погибшие россияне, тела заложников и удар по беженцам. Что происходит в Израиле

Израильские военные недалеко от границы Израиля с сектором Газа, 12 октября 2023 года

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16, еще восемь пропали без вести, один находится в заложниках у ХАМАС, сообщило посольство. Израильская армия в ходе рейдов в Газе обнаружила тела пропавших израильтян. ЦАХАЛ объявила о ликвидации двух командиров элитного подразделения «Нухба» и пообещала продолжить массированные удары по сектору. Палестинские радикалы обвинили Израиль в убийстве 70 беженцев, информацию подтвердило Washington Post. В ООН обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны, а в Палестине исключили переговоры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Увеличилось число россиян, погибших в результате обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской организацией ХАМАС, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Ее слова приводит ТАСС.

«По состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», – заявила представитель дипломатической миссии.

Она также добавила, что в списках пропавших без вести, переданных израильской стороной, числятся восемь российских граждан, при этом по меньшей мере один россиянин находится в заложниках в секторе Газа. Консульский отдел посольства вместе с представителем министерства внутренних дел России в Израиле занимается проверкой этой информации.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны помогут эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву.

Найдены тела заложников

Тела израильтян, пропавших после нападения на Израиль движения ХАМАС, найдены на территории сектора Газа, сообщило издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе рейдов, проведенных внутри сектора Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые корпуса ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести израильтян и другие предметы, которые могут помочь в возвращении израильтян, похищенных ХАМАС», – говорится в сообщении.

Кроме того, представитель израильской армии заявил, что во время рейдов военные уничтожили инфраструктуру и отряды ХАМАС, с которыми столкнулись в полевых условиях. В частности, был ликвидирован отряд, стрелявший противотанковыми ракетами.

Израиль готовит следующие шаги

ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении десятка бойцов элитного подразделения ХАМАС «Нухба», а также главы воздушных сил палестинкой организации Мерада Абу Мерада.

По заявлению израильской армии, это подразделение было «одной из ведущих сил, которые возглавили проникновение в Израиль», а Мерад «в значительной степени» отвечал за руководство боевиками во время нападения.

Кроме того, армия Израиля сообщила об убийстве координатора атак радикалов на израильские населенные пункты у границы с сектором Газа, полевого командира ХАМАС Али Кади. Как отметили в ЦАХАЛ, в 2005 он был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако впоследствии освобожден в рамках обмена пленными.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ намерены продолжить массированные атаки по Газе.

«Мы готовим следующие шаги в войне в Газе и готовы к развертыванию сил на всех аренах. Любой, кто приблизится к забору безопасности, умрет», – подчеркнул он.

Кроме того, израильские военные заявили о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны из Ливана. Хагари подчеркнул, что любая атака со стороны Ливана повлечет за собой решительную реакцию израильской стороны.

Удар по колонне беженцев в Газе

Телеканал Al Jazeera сообщил об ударе сил Израиля по шоссе Салах аль-Дина в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек и пострадали еще 150. По информации канала, они ехали с севера Газы на юг после призыва Израиля к эвакуации.

Движение ХАМАС назвало атаку ЦАХАЛ на беженцев «отвратительным преступлением», которое «раскрывает ложь и обман Израиля». В организации заявили, что число пострадавших составляет 200 человек, а палестинское министерство здравоохранения подтвердило, что «большое количество» погибших и раненых, в том числе женщин и детей, поступило в больницу Аль-Шифа.

Американская газета Washington Post подтвердила подлинность видео с места удара: на кадрах видны тела, в том числе несколько маленьких детей, разбросанные вдоль дороги, и горящие автомобили. Израильская армия на данный момент сообщения об атаке на беженцев не комментировала.

14 сентября ЦАХАЛ объявила о продлении времени эвакуации жителей Газы: в соответствии с заявлением военных, беспрепятственно попасть на юг сектора можно в течение еще шести часов, с 10.00 до 16.00 мск.

Израиль нарушил нормы войны

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обвинил Израиль в нарушении норм ведения боевых действий.

«Приказ об эвакуации 1,1 миллиона человек из северной части Газы бросает вызов правилам войны и элементарной гуманности», – написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Бывший первый заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун в интервью Sky News выразил мнение, что Израиль ударами по Газе «ставит под угрозу свое будущее», так как создает опасность «массовой гибели людей», проживающих в секторе. По его словам, Газа является «одним из самых многолюдных мест на Земле», а убийство мирных палестинцев «сыграет на руку ХАМАС».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais предупредил о риске разрастания боевых действий на другие страны региона. Он подчеркнул, что ЕС пытается предотвратить «реакции, которые усугубляют конфликт».

При этом Боррель отметил, что в действиях Израиля есть «элементы, которые определенно не соответствуют международному праву». В частности, он выступил против решения Израиля о «полной блокаде» Газы.

«Мы говорили об отключении воды, отключении всех услуг населению в случае с Украиной, то же самое касается и этой ситуации [на Ближнем Востоке] <...> Есть объективный факт: правила войны гласят, что таких вещей делать нельзя», – заявил он.

При этом Боррель подчеркнул, что Евросоюз осуждает действия ХАМАС.

Палестина исключает переговоры

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС заявил, что предпосылок для переговоров сторон в настоящее время нет.

«О каких переговорах может быть речь? Сначала нужно остановить убийства, войну, помогать людям, а потом можно посмотреть, есть ли возможности», – сказал он.

Посол добавил, что у Палестины нет информации о заложниках, захваченных ХАМАС, над этим вопросом работают Международный комитет Красного Креста, Турция и другие страны.

При этом Нофаль высказал мнение, что конфликт на Ближнем Востоке обострился «не потому, что ХАМАС так хочет». По его словам, палестинские власти «не на 100% согласны» с радикальным движением, однако его действия стали «ответом на политику Израиля».