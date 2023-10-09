«11 сентября для Израиля»: Вашингтон планирует дать Израилю истребители

Израильский постпред ООН назвал атаку ХАМАС «11 сентября для Израиля». На месте проведения музыкального фестиваля у границы с Газой нашли 260 тел. Иерусалим запросил дополнительную военную помощь у США. Вашингтон планирует перебросить в регион истребители. За ночь ЦАХАЛ ударил более чем по пятистам объектам в секторе Газа, а палестинские радикалы отчитались об ударах по аэропорту Бен-Гуриона и городу Ашкелон. WSJ сообщила о причастности Ирана к планированию атаки на Израиль, в Тегеране это отрицают. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Судьба заложников

На юге Израиля в пустыне нашли тела не менее 260 человек. Все они были участниками музыкального фестиваля, сообщает CNN со ссылкой на спасательную службу Zaka. Мероприятие проходило в сельской местности недалеко от границы сектора Газа и Израиля.

Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, боевики ХАМАС расстреляли участников. Часть выживших они взяли в заложники, которых планируют использовать в качестве живого щита.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил во время пресс-конференции, что страна постарается вернуть захваченных заложников.

«Это «11 сентября» для Израиля, и мы сделаем всё, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей», — сказал он.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников пишет, что переговорщики не смогли договориться с бойцами ХАМАС об освобождении заложников. Они безуспешно попытались убедить отпустить раненых.

Представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем в беседе с РИА Новости заявил, что пленных вернут после завершения операции боевиков «Потоп Аль-Аксы».

Ход боев

Боевые действия продолжаются на территории шести приграничных населенных пунктов на юге Израиля, сообщил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом сообщает Times of Israel.

По его словам, за ночь около 70 боевиков проникли в кибуц Беери, большинство из них погибли в боях с войсками ЦАХАЛа, другие до сих пор скрываются в домах. Также семь бойцов ХАМАС обнаружены в кибуце Кфар-Аз, шестеро – возле кибуца Нирим, четверо – в Алумиме. По оценкам Хагари, на сегодняшний день израильская армия ликвидировала 425 палестинских террористов в секторе Газа и еще сотни на территории Израиля.

Также Израиль отчитался об ударах более чем по пятистам объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в секторе Газа за ночь. Были атакованы семь командных центров, резиденция секретаря палестинских радикалов Рухи Маштаа и два оперативных объекта, один из которых находился в мечети.

Боевое крыло ХАМАС, группировка «Бригады Изэддина аль-Кассама», заявило о ракетном ударе в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Также под обстрелами оказался расположенный недалеко от границы город Ашкелон. Палестинские боевики заявили, что атаковали его ста ракетами, передает CNN.

Кроме того, член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Ghad, что более ста граждан Израиля были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа, в их числе есть высокопоставленные военные.

Иностранцы, погибшие при нападении на Израиль

Министерство экономического развития РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туристам, которые уже находятся там, — быть осторожнее и следовать указаниям местных властей.

Телеканал Sky News сообщил, что гражданин Великобритании, который служил в израильской армии, погиб во время конфликта. Еще об одном британце-туристе, который в момент нападения ХАМАСа находился на музыкальном фестивале, ничего не известно.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в результате нападения ХАМАС погибли четыре гражданина США. При этом госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что власти пока проверяют эту информацию.

«Да, у нас есть сообщения о том, что были убиты несколько американцев. Мы напряженно работаем над их проверкой. Есть сообщения о пропавших американцах, и опять же мы их проверяем», — добавил Блинкен.

МИД Литвы также сообщило о гибели своего гражданина, у которого был израильский паспорт. Он работал полицейским, передает РИА Новости.

Как минимум три китайца были ранены, сообщает Global Times. Еще четверо числятся пропавшими, информации об их состоянии пока нет.

Гражданин Финляндии, имеющий паспорт Израиля, также был ранен во время конфликта, пишет Helsingin Sanomat.

Во Франции сообщили о пропаже семи своих граждан, сообщает телеканал BFMTV. Они числятся пропавшими без вести.

Глава МИД Мексики Алисия Барсена в своих социальных сетях сообщила, что гражданин и гражданка стали заложниками группировки ХАМАС. Власти Германии также подозревают, что среди их граждан могут быть похищенные.

Агентство ANI, ссылаясь на источник в посольстве Непала в Израиле, пишет, что не менее десяти непальских студентов погибли в результате нападения. Однако число погибших может увеличиться, поскольку с некоторыми гражданами посольство не может связаться до сих пор.

Греция эвакуировала 149 своих граждан из зоны конфликта, сообщает греческое министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил об эвакуации из Израиля 215 венгерских граждан.

Бюро национальной безопасности Польши объявило, что Варшава по решению президента Анджея Дуды направит в Израиль военный контингент в составе до двухсот военнослужащих и самолетов B-737, C-130 и C-295 для эвакуации поляков, сообщило РИА Новости.

Согласно последним данным в Израиле погибли более семисот мирных жителей, более двух тысяч получили ранения. В Палестине погибли более 436 человек, пострадали также более двух тысяч.

Иранский след

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что нападение ХАМАС на Израиль помогли спланировать сотрудники службы безопасности Ирана. Они также одобрили атаку в ходе встречи в Бейруте 2 октября.

«Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции работали с ХАМАС с августа над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений», – говорится в материале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон «еще не видел» доказательств связи Ирана с нападением, но отметил, что между Тегераном и палестинскими радикалами «существуют давние отношения».

Миссия Ирана при ООН в заявлении для Amwaj.media сообщила, что Тегеран поддерживает действия Газы, но не руководит ими, решения ХАМАС принимает «абсолютно автономно».

«Мы не участвуем в ответе Палестины, поскольку он принимается исключительно самой Палестиной», – подчеркивается в заявлении.

При этом представительство Ирана обвинило Израиль в попытках «оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана».

США оказывают Израилю военную помощь

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Израиль попросил у США оказать им дополнительную помощь.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня», — сказал он.

Ежегодно США выделяет $3,8 млрд на помощь Израилю.

Белый дом опубликовал релиз, согласно которому дополнительное финансирование все же выпустят. Об этом распорядился американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

«Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — сказано в релизе.

Администрация Байдена намерена и дальше поддерживать тесный контакт с израильтянами.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заверил, что США «оперативно предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы», сообщает РИА Новости. По словам Остина, первую партию уже отправили, она должна прийти в Израиль в ближайшие дни. Байден также подтвердил это заявление.

Армия обороны Израиля заявила, что координирует свои действия с Пентагоном, сообщает РИА Новости.

«Мы следим также и за севером. С полной готовностью мы полностью координируемся с центральным командованием Пентагона. [Глава генштаба] Халеви только что закончил разговор с генералом [начальником генштаба Центрального командования] Курилла и проведет еще один разговор в ближайшие часы», — говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Израиль обратился к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол».

CNN сообщил, что Вашингтон в ближайшее время дополнительно направит на Ближний Восток 20–25 истребителей F-15 и F-35.