Атака на гидроциклах. Украинские диверсанты вновь пытались проникнуть в Крым

В ночь на 4 октября украинскую десантную группу на трех гидроциклах и одном быстроходном катере заметили в северо-западной акватории Черного моря у побережья Крыма. Воздушно-космические силы РФ пресекли попытку проникновения. Кроме этого, ночью российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Подробности ночных атак ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

В ночь с 3 на 4 октября Киев предпринял попытки совершить террористические атаки по российским объектам, сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным МО, в северо-западной части акватории Черного моря была замечена десантная группа ВСУ, которая следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Чтобы отразить нападение, в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, попытка атаки произошла около двух часов ночи. На трех гидроциклах и одном катере находились по меньшей мере 13 диверсантов, они были уничтожены в ходе перестрелки. Не уточняется, удалось ли кому-то из украинских военных спастись. Сотрудники пограничной службы России не пострадали.

У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Киев использовал дроны

Как сообщает МО РФ, Киев попытался атаковать территорию Россию и с помощью дронов. Этой же ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Попытка нападения произошла на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из целей ВСУ стало отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области. Кроме этого, украинский дрон сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа», который находится в четырех километрах от границы РФ. По предварительным данным, БПЛА запустили с территории Сумской области. Во время атаки никто не пострадал, повреждений нет.

ВСУ также обстреляли село Козино, из-за чего там оказалась повреждена вышка сотовой связи и электроподстанции. В 75 частных домах пропал свет.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, один из дронов, направленных в Брянскую область, нес сразу восемь боеприпасов. Специалисты обнаружили выстрелы от гранатомета ВОГ-25 на месте падения обломков.

Неподалеку от поселка Ворчаны ликвидировали БПЛА самолетного типа. Прибывшие к обломкам силовики на месте уничтожили снаряды.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил информацию об уничтожении беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Россиянин в трусах спугнул ВСУ

В конце августа на западном побережье Крыма заметили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, на пляже был мужчина. Он увидел, что подозрительные люди делают фотографии, поэтому направился к ним, прихватив винтовку «Сайга». При этом он был в одних плавках. Украинцы быстро сели обратно в лодки и направились в море, однако по ним открыли огонь российские военнослужащие.

Как оказалось, 24 августа около 4.00 у мыса Тарханкут на западе Крыма высадились четыре лодки с украинскими диверсантами. Они повесили флаг Украины на одном из домиков кемпинга в селе Оленевка, сделали фотографию, после чего стали стрелять по спящим отдыхающим. Уточняется, что в результате произошедшего туристы не пострадали.

По предварительным данным, российские военнослужащие ликвидировали от 15 до 20 нарушителей.

В ночь на 10 сентября в западной части акватории Черного моря снова заметили украинский десант, сообщает МО РФ. Российские военные уничтожили три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force.