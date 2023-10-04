Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Армия
Размер текста
А
А
А

Атака на гидроциклах. Украинские диверсанты вновь пытались проникнуть в Крым

Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

close
100%
Сергей Мальгавко/ТАСС
В ночь на 4 октября украинскую десантную группу на трех гидроциклах и одном быстроходном катере заметили в северо-западной акватории Черного моря у побережья Крыма. Воздушно-космические силы РФ пресекли попытку проникновения. Кроме этого, ночью российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Подробности ночных атак ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

В ночь с 3 на 4 октября Киев предпринял попытки совершить террористические атаки по российским объектам, сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным МО, в северо-западной части акватории Черного моря была замечена десантная группа ВСУ, которая следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Чтобы отразить нападение, в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, попытка атаки произошла около двух часов ночи. На трех гидроциклах и одном катере находились по меньшей мере 13 диверсантов, они были уничтожены в ходе перестрелки. Не уточняется, удалось ли кому-то из украинских военных спастись. Сотрудники пограничной службы России не пострадали.

У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Киев использовал дроны

Как сообщает МО РФ, Киев попытался атаковать территорию Россию и с помощью дронов. Этой же ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Попытка нападения произошла на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из целей ВСУ стало отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области. Кроме этого, украинский дрон сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа», который находится в четырех километрах от границы РФ. По предварительным данным, БПЛА запустили с территории Сумской области. Во время атаки никто не пострадал, повреждений нет.

ВСУ также обстреляли село Козино, из-за чего там оказалась повреждена вышка сотовой связи и электроподстанции. В 75 частных домах пропал свет.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, один из дронов, направленных в Брянскую область, нес сразу восемь боеприпасов. Специалисты обнаружили выстрелы от гранатомета ВОГ-25 на месте падения обломков.

Неподалеку от поселка Ворчаны ликвидировали БПЛА самолетного типа. Прибывшие к обломкам силовики на месте уничтожили снаряды.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил информацию об уничтожении беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Россиянин в трусах спугнул ВСУ

В конце августа на западном побережье Крыма заметили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, на пляже был мужчина. Он увидел, что подозрительные люди делают фотографии, поэтому направился к ним, прихватив винтовку «Сайга». При этом он был в одних плавках. Украинцы быстро сели обратно в лодки и направились в море, однако по ним открыли огонь российские военнослужащие.

Как оказалось, 24 августа около 4.00 у мыса Тарханкут на западе Крыма высадились четыре лодки с украинскими диверсантами. Они повесили флаг Украины на одном из домиков кемпинга в селе Оленевка, сделали фотографию, после чего стали стрелять по спящим отдыхающим. Уточняется, что в результате произошедшего туристы не пострадали.

По предварительным данным, российские военнослужащие ликвидировали от 15 до 20 нарушителей.

В ночь на 10 сентября в западной части акватории Черного моря снова заметили украинский десант, сообщает МО РФ. Российские военные уничтожили три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий