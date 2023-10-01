Британия отправит своих военных на Украину, а флот — в Черное море

Великобритания изучает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки ВСУ. Лондон также может отправить свой военно-морской флот в акваторию Черного моря для защиты украинских судов с зерном. Что известно о планах Великобритании и как к ним отнеслись в США — в материале «Газеты.Ru».

О возможной отправке военных инструкторов и кораблей для помощи Киеву в интервью газете The Telegraph заявил глава оборонного ведомства Британии Грант Шэппс.

«Сегодня я говорил [с руководством британского Генштаба] о том, чтобы в перспективе перенести подготовку ближе [к украинским границам], а также собственно на Украину. Я думаю, что в особенности на западе страны сейчас есть возможность сделать так, чтобы больше делалось на месте, и это не только обучение», — сказал Шэппс.

В своем комментарии глава британского ведомства привел в пример британскую оборонную компанию BAE Systems (производит истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2; боевые машины пехоты Bradley, CV90, Warrior и другую технику).

«Как мы видим, BAE переносит в страну свое производство, — указал Шэппс. — Я бы очень хотел увидеть, как другие компании делают то же, внося свой вклад в дело, так что полагаю, что переход к обучению военных и производству [вооружений и боеприпасов] в самой стране будет», — сказал Шэппс The Telegraph.

По словам главы ведомства, он обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев 27 сентября.

Флот в Черном море

Грант Шэппс также заявил, что Великобритания изучает, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов Украины при вывозе зерна.

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что [эти] воды являются международными», — сказал министр обороны Соединенного Королевства.

По словам Шэппса, он считает важным не допустить ситуации, когда акватория Черного моря «по умолчанию находится под запретом».

«Объектов особого внимания» становится больше

Сейчас вооруженные силы третьих стран официально в российско-украинском конфликте не участвуют (кроме иностранных военных, которые самостоятельно едут на Украину и присоединяются к ВСУ). Западные союзники занимаются лишь обучением украинской армии. В частности, Великобритания подготовила на своей территории 26,5 тыс. украинских военных. До конца года их число вырастет до 30 тысяч.

Заявления Минобороны Великобритании в Кремле пока не комментировали. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что участие Запада в конфликте лишь оттягивает его завершение.

«Это не может каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может», — комментировал Песков в сентябре планы BAE Systems открыть представительство на Украине.

По словам представителя Кремля, военные заводы непременно «заинтересуют» российских военных.

«Конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных», — сказал Песков.

Аналогичные заявления Песков делал в адрес немецкого оборонного концерна Rheinmetall и турецкой компании Baykar (производитель беспилотников Bayraktar).

Поддержка Запада не ослабевает

Западные союзники публично демонстрируют непоколебимость поддержки Украины. Об этом в ходе необъявленного визита в Киев говорили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и Грант Шэппс, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прекращения американской поддержки Украины», — говорится и в заявлении президента США Джо Байдена к принятию американским конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства.

Однако, судя по сообщениям СМИ, именно в ряды американских конгрессменов закралось сомнение в необходимости продолжения поддержки Украины.

«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск! Мы должны защищать свои границы!», — отреагировала в соцсети X (бывший Twitter) на публикацию The Telegraph член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин (об участии вооруженных сил США в материале ничего не сказано).