Не имеет большой ценности. Почему Северная Корея отпустила солдата из США

Американского рядового Кинга, служившего в Южной Корее и сбежавшего в КНДР, передали США. В скором времени ему назначат наказание. Кинг перешел через границу на территорию Северной Кореи в июле, будучи в составе экскурсии в приграничном городе Пханмунчжом. За сутки до побега его должны были отправить в США из-за систематического нарушения дисциплины. В КНДР сообщали, что Кинг просил у Пхеньяна убежище. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Путь в США

Американского солдата Трэвиса Кинга, который два месяца назад перешел через границу на территорию КНДР со стороны Южной Кореи, освободили и передали американкой стороне, написало агентство Associated Press со ссылкой на сообщение советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Официальные лица США добились возвращения рядового Трэвиса Кинга из Корейской Народно-Демократической Республики», — заявил Салливан.

Переговорщиком в вопросе передачи 23-летнего Кинга выступила Швеция. Представители этой страны доставили Кинга на китайскую границу, где его встретили посол США в Китае, посол Швеции в Китае и представитель Пентагона. После этого Кинга доставили самолетом на военную базу США в Южной Корее, а затем перевезли в США.

В Белом доме, как пишет агентство, затруднились назвать точную причину, почему в Пхеньяне решили выслать Кинга. Вероятно, официальные лица КНДР решили, что как военнослужащий низкого ранга Кинг не имеет большой ценности ни с точки зрения рычагов воздействия на США, ни с точки зрения наличия у него информации. Представители администрации Байдена утверждают, что они не договаривались с официальными лицами КНДР ни о каких уступках ради освобождения солдата.

Предполагаемое наказание

По данным агентства Reuters, в настоящее время Кинг находится под охраной США. В издании отметили примечательность передачи солдата на фоне крайне редких дипломатических контактов между Соединенными Штатами, Северной Кореей и Китаем.

В AP отметили, что в США рядового Кинга может ожидать наказание в виде тюремного заключения в военной тюрьме, либо лишение зарплаты, либо «увольнение с позором».

В ближайшее время, как отметил один из высокопоставленных чиновников в администрации президента Джо Байдена, Кингу помогут реинтегрироваться в американское общество после возвращения, в том числе окажут помощь в связи с психическими и эмоциональными проблемами. По прибытии в США его доставили в армейский медицинский центр в Техасе.

О решении Пхеньяна передать США Трэвиса Кинга, «незаконно вторгшегося на территорию КНДР», стало известно 27 сентября.

Как Кинг оказался в КНДР

Кинг вступил в ряды американской армии в январе 2021 года. Его отправили служить разведчиком в корейских ротационных силах (часть обязательств США по обеспечению безопасности в Южной Корее).

18 июля 2023 года он прибыл в пограничный Пханмунчжом в составе туристической группы. В ходе экскурсии Кинг перешел на территорию КНДР между комнатой корейско-американского контакта по военным каналам и комнатой отдыха патрулей, которые находятся на демаркационной линии. Сразу после этого его обнаружили северокорейские военные. По данным AP, Кинг — первый американец, задержанный в КНДР почти за пять лет.

В июле телеканал CBS News сообщил со ссылкой на информацию свидетеля,

что перед тем, как военный убежал на территорию КНДР, он рассмеялся и сказал: «Ха-ха», из-за чего сопровождающие пришли в замешательство и первоначально посчитали его действия неудачной шуткой.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство 16 августа сообщило о намерении Кинга просить убежища в КНДР. А агентстве заявили, что Кинг

сообщил о бесчеловечных издевательствах и расовой дискриминации внутри ВС США, своем разочаровании из-за «несправедливости в неравноправном американском обществе».

По данным телеканала CNN, Кинга собирались отстранить от службы и вернуть в США из-за нарушения им дисциплины до его побега. Он сбежал за день до отправки в США, примкнув в аэропорту к группе туристов.