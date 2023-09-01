Минобороны РФ: Киев устроил провокацию при переходе наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции, 2023 год

ВСУ во время проведения ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС устроили провокацию с имитацией взрывов, тем самым попытавшись дискредитировать российскую армию. Россия организовала режим прекращения огня для перехода наблюдателей миссии и российские военные ему следовали. Переход на станцию пяти инспекторов успешно состоялся. Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС с сентября 2022 года. В том же месяце Запорожскую область включили в состав России по итогам референдума. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Провокация не удалась»

Вооруженные силы Украины попытались дискредитировать российские войска при очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Во время перехода (членов миссии) украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации», — сказано в сообщении.

ВСУ, по данным Минобороны, применили на пути маршрута движения инспекторов оборудование, имитирующее взрывы боеприпасов. Вопреки этой «провокации», подчеркнули в оборонном ведомстве, ВС РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на станцию.

Ротация членов миссии происходит в районе разрушенного моста для проезда автомобилей у населенного пункта Васильевка Запорожской области. В радиусе 1 км от пункта перехода для обеспечения безопасности при смене наблюдателей российская сторона объявила режим прекращения огня. Как подчеркнули в Минобороны, несмотря на провокацию российские военные неукоснительно соблюдали этот режим.

Почему станцию охраняют

На станцию перешли пять инспекторов МАГАТЭ, подчеркнули в Минобороны России. Наблюдатели миссии работают на этой крупнейшей атомной электростанции в Европе с 1 сентября 2022 года. Первая смена заступила сразу после посещения ЗАЭС генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Миссия должна наблюдать за ЗАЭС и контролировать ее безопасность из-за регулярных обстрелов в районе ее расположения.

Станция находится в городе Энергодар Запорожской области, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вступлении области в состав России. Тем же указом в состав страны включены еще ДНР, ЛНР и Херсонская область. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 года.

Москва неоднократно обвиняла Киев в обстрелах территории ЗАЭС. Украина, напротив, винит Россию в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали эти заявления ложью.

Изначально на станции находились двое специалистов МАГАТЭ. В июне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о многократном увеличении числа наблюдателей на станции в будущем.

Периодическая стрельба

Гросси 30 мая напомнил о запрете на стрельбу в районе ЗАЭС. Особенно, как подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, не должно быть никаких атак в сторону реакторов станции, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала.

В июне Гросси в очередной раз посетил ЗАЭС. В ходе поездки колонна с главой агентства несколько раз ненадолго останавливалась из-за стрельбы.

«Конвой был остановлен, несколько минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было», — сообщили тогда в МАГАТЭ.

В начале недели гендиректор агентства сообщил об усилении наступления в Запорожской области со стороны ВСУ. Эти действия Киева, по его словам, повышают риск возникновения ущерба на ЗАЭС. Он также заявил, что в последние недели Киев сконцентрировал свое контрнаступление в области.

«В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба», — подчеркнул Гросси.

В последнее время число сообщений об атаках в районе станции сократилось. Одним из последних стало сообщение от 10 августа о перехвате украинского дрона рядом с Энергодаром. Но специалисты МАГАТЭ тогда не увидели в этом угрозы. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе предположил, что Украина прекратила удары из-за опасений ответного удара России по Ровенской или Хмельницкой АЭС.