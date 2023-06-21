«Не давите на нас, это не голливудский фильм»: Зеленский объяснил замедление контрнаступления

Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы». В интервью «Би-Би-Си» он потребовал от западных партнеров не давить на Киев призывами к более активным наступательным действиям и заявил, что украинская армия будет продвигаться в таком темпе, который сочтет нужным. В то же время российский президент Владимир Путин заметил, что в контрнаступлении ВСУ сейчас затишье. Он связал это с большими потерями противника как в живой силе, так и в технике — почти 250 танков и почти 700 различных бронемашин. Тем не менее глава государства отметил, что у Киева еще сохранился наступательный потенциал, и сейчас на Украине думают где и как применить оставшиеся резервы.

Прогресс ВСУ на поле боя был «медленнее, чем хотелось бы» в течение нескольких недель перед началом контрнаступления. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-Би-Си».

«Некоторые люди полагают, что это похоже на голливудский фильм, и ждут результатов прямо сейчас. Это не так», — пояснил Зеленский, добавив, что в вопросе контрнаступления на карту поставлены жизни людей.

По его словам, украинской армии после начала наступательной операции удалось «отвоевать» восемь деревень в Запорожской области и ДНР.

Объясняя замедление продвижения войск, Зеленский рассказал, что контрнаступлению мешают 200 тысяч квадратных километров территории на их пути, заминированные российской армией.

«Что бы кто ни говорил, как бы не пытался на нас давить, при всем уважении к этим людям, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил глава государства. По его словам, Киев уверен в успехе контрнаступления.

Зеленский подчеркнул, что независимо от результатов наступательной операции, Киев не согласится на заморозку конфликта, поскольку это будет бесперспективным шагом для Украины. В то же время, комментируя вопрос о переброске российского тактического ядерного оружия в Белоруссию, украинский президент выразил сомнение, что Москва решиться на его применение.

Слова Зеленского о том, что ВСУ продвигаются медленнее, чем хотелось бы киевскому руководству, 21 июня косвенно подтвердил российский президент Владимир Путин

«Как ни странно, на данный момент времени мы наблюдаем определенное затишье [в контрнаступлении ВСУ]. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери — и в личном составе, и в технике. На сегодняшнюю ночь наши мужики наколотили 245 танков противника и 678 бронемашин разного типа», — рассказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Президент отметил, что среди подбитой ВС РФ техники есть и немецкие танки Leopard, и легкие французские колесные танки AMX-10RC, и американская бронетехника. «Горят за милую душу», — добавил Путин.

В то же время он признал, что наступательный потенциал украинской армии пока еще не исчерпан, и ВСУ сейчас раздумывает, на каком направлении выводить свои резервы. По мнению Путина, киевские власти опасаются продолжения масштабных потерь, которое грозит не только потерей наступательного потенциала, но и утрате боеготовности армии в целом.

В среду, 21 июня, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что контрнаступление ВСУ продлится еще две-три недели. По мнению аналитика, украинская армия в первой волне операции растратила значительную часть своих ресурсов, поэтому российские вооруженные силы смогут отразить и последующие атаки.

«Повторить харьковский вариант наступления у них не получится, так как наши войска выстроили грамотную многоэшелонированную оборону. Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки. Этот момент надо перетерпеть, а дальше мы пойдем вперед», — заключил Дандыкин.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне оценил потери украинских войск во время первого этапа контрнаступления в 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что такие потери Киев понес, так и не пройдя первую линию российской обороны. И в целом наступательную операцию Украины можно назвать провальной. Джонсон посчитал, что плохо продуманная военная стратегия ВСУ может быть обычным политическим ходом Зеленского.