Белгородский губернатор рассказал, что из сел Глотово и Козинки вывезли около 100 человек

Минобороны РФ впервые прокомментировало события в Белгородской области. Ведомство сообщило, что в ходе контртеррористической операции вторгшиеся в регион диверсанты «были заблокированы и разгромлены», а также вытеснены на территорию Украины. В Кремле заявили, что глубоко обеспокоены произошедшим, и заверили, что предпринимаются усилия по предотвращению подобного в будущем.

Минобороны России прокомментировало атаку диверсантов на населенные пункты Белгородской области. По информации ведомства, 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов пункта пропуска «Козинка» и некоторых объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинских диверсантов вторглось на территорию РФ.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск (Бахмут), перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявило Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе контртеррористической операции в регионе «украинские националистические формирования» были «заблокированы и разгромлены» — убиты более 70 человек, уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Часть нападавших «отброшены» на территорию Украины.

По ним наносили удары авиацией и артиллерией, в контртеррористической операции также участвовали подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа. Сколько всего было диверсантов, в военном ведомстве не сообщили.

Эвакуация жителей

23 мая в 12:11 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что «зачистка территории от последствий» продолжается.

По словам чиновника, эвакуированы жители десяти населенных пунктов (Грайворон, Глотово, Гора Подол, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка, Замостье, Сподарюшено). Он отметил, что из Глотово и Козинки вывезли около 100 человек.

«Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести», — сообщил глава региона.

В Грайворонском городском округе в результате минометных и артобстрелов ранения получили не меньше 12 мирных жителей, повреждены 29 домов. Одна женщина 1941 года умерла во время эвакуации, причины ее смерти устанавливаются. В селе Никольское сбили беспилотник, Шебекинский городской округ попал под обстрел 25 раз.

Telegram-канал Shot в 14:35 мск сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы совершили попытку прорыва в районе села Богун-Городок, которое находится в 35 км от села Козинка. Российские пограничники пресекли эту попытку, и диверсанты отступили, утверждает Shot.

Кремль — о ситуации в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены вторжением диверсантов в Белгородскую область. Песков заверил, что предпринимаются необходимые усилия по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — сказал Песков.

По его словам, нападение диверсантов на Белгородскую область — это «деятельность украинских боевиков». Ранее представители военной разведки Украины говорили, что в атаке участвовали только «российские добровольцы».

«Это украинские боевики из Украины. Там много этнических русских. Но все они являются украинскими боевиками», — заявил Песков. Он уточнил, что российские спецслужбы будут выяснять личности тех, кто имел отношение к нападению.

Журналисты в ходе брифинга Пескова напомнили, что на защитные сооружения в Белгородской области потратили 10 млрд рублей, и спросили, можно ли считать нападение диверсантов провалом работы по укреплению границы. «По защитным характеристикам разных конструкций — это не к нам вопрос», — ответил Песков.

Медведев — об ответственности Украины

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «абсолютным враньем» заявления о том, что Украина не участвовала в нападении на Белгородскую область.

«Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном. То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочими», — утверждал Медведев.

Он также заявил, что членов украинских диверсионных групп «нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Что произошло в Белгородской области

В ночь на 22 мая на Грайворонский округ Белгородской области началась интенсивная атака. Регион граничит с Сумской областью Украины. Свыше десяти населенных пунктов попали под обстрел, одновременно с этим в регион проникла диверсионная группа. В области ввели режим контртеррористической операции.

Украинские власти отрицают причастность к вторжению на территорию России и заявляют, что это сделали российские граждане из «партизанских отрядов». Ответственность за нападение взяли на себя «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)» и «Русский добровольческий корпус», который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

В Кремле считают диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута.

Кто напал на регион

Telegram-канал Baza пишет, что личности нескольких нападавших в область удалось установить. В частности, по его данным, в нападении принимал участие Илья Богданов. Baza утверждает, что он вместе с «Русским добровольческим корпусом», вероятно, совершал диверсионную вылазку в Брянскую область в марте, после чего МВД объявило его в розыск. По данным Telegram-канала, Богданов — бывший сотрудник погрануправления ФСБ. В 2014 году уехал на Украину и вступил в добровольческий батальон национальной гвардии Украины «Донбасс».

Baza также утверждает, что в атаке участвовал бывший актер, игравший в эпизодах в «Глухаре-3», Кирилл Канахин. В марте 2023 года он в составе РДК напал на брянские села Сушаны и Любечане. Включен в список террористов и экстремистов. МВД РФ объявило его в розыск. Мать актера Валентина Павловна сказала РИА Новости, что могла узнать сына в одном из одетых в камуфляж мужчин на видео с диверсантами. Она затруднилась сказать, когда общалась с ним в последний раз.

По информации Baza, в составе диверсионной группы была также девушка по имени Полина. Telegram-канал отмечает, что в январе РДК публиковал ролик с девушкой, указав, что она «бросила свой дом» и родственников в России и приехала на Украину «бороться за ее независимость».

«Русский добровольческий корпус» был сформирован в августе 2022 года. Его основатель Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов) был создателем бренда одежды White Rex, а также организовывал турниры по смешанным единоборствам и участвовал в драках футбольных фанатов.