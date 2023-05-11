«Такой же «Кинжал», как Кличко — балерина». Что сбил Patriot в небе Украины

В российском Минобороны опровергли заявления киевских властей о том, что ЗРК Patriot якобы сбила гиперзвуковую ракету ВС РФ «Кинжал». Отмечается, что власти Украины пытаются «выдать желаемое за действительное». Ранее в сети появилось видео, где мэр Киева Виталий Кличко показывает немецкому журналисту якобы обломки снаряда. По его словам, это обломки «Кинжала», но в России опровергли его слова, заявив, что его обманули ВСУ, и это противобетонная ракета. После заявления представителя Минобороны телеканал CNN убрал из сообщения о перехвате ракеты название «Кинжал».

Перехватить ракету «Кинжал» американским зенитным ракетным комплексом Patriot нельзя, заявил ТАСС высокопоставленный источник в Минобороны России.

«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», – попытка выдать желаемое за действительное», – сказал он.

Источник обратил внимание, что скорость «Кинжала» превышает предельные боевые режимы западных ЗРК, которые союзники поставляют украинским военным, в том числе и комплекса Patriot.

«Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», – подчеркнул он.

Собеседник агентства считает, что это и подобные заявления Киева о якобы перехвате российских ракет делаются, чтобы оправдать перерасход боекомплекта поставленных Западом средств противовоздушной обороны.

«Количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, – не тех ракет, которые прилетают», – сказал он ТАСС.

10 мая Bild опубликовал видео обломков якобы российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую сбили 4 мая. В ролике мэр Киева Виталий Кличко показывает журналисту издания Паулю Ронцхаймеру фрагменты якобы «Кинжал». На вопрос о том, в первый ли раз ВСУ сбивают «Кинжал», чиновник ответил утвердительно.

После этого российский телеведущий Владимир Соловьев написал в своем Telegram-канале, что Кличко показал обломки бетонобойной бомбы, которая предназначена для поражения военной техники, железобетонных сооружений.

«Мэр Киева Виталий Кличко пал жертвой обмана со стороны ВСУ и тоже выдавал бомбу БетАБ-500ШП за «Кинжал» в разговоре с немецкими журналистами», – утверждает журналист.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также указан на ошибку Кличко. «Это такой же «Кинжал», как Кличко – балерина Большого, нет, конечно, Малого театра. Не хочу этого тупого мэра великого города, который мы будем брать и возьмем, расстраивать, но это вовсе не «Кинжал»,

– говорится в посте в его Telegram-канале.

Рогозин подчеркнул, что «знает, как он [«Кинжал»] выглядит, принимал участие в налаживании его производства в одной из наших республик». Обращаясь к мэру Киева, бывший гендиректор госкорпорации указал, что российская гиперзвуковая ракета «намного больше и мощнее». «Чтоб было понятнее, он [«Кинжал»] примерно в 30 раз больше, если вам фантазии хватит», – заключил Рогозин.

9 мая в Пентагоне подтвердили, что Украина сбила «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot. Об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны США Патрик Райдер. За деталями он призвал обращаться к украинской стороне, пишет ТАСС. Какой именно комплекс Patriot применялся для этой цели, он не уточнил.

Глава пресс-службы также подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс. Ранее сообщалось, что Украина получила их от Германии и Нидерландов. В этой связи представитель Пентагона не уточнил, какая именно модификация Patriot применялась против «Кинжала».

Спустя некоторое время CNN убрал из новости о заявлении Райдера слово «Кинжал» вместе с видео пресс-секретаря. Таким образом, осталось только подтверждение Пентагона того, что ПРО Patriot сбил ракету.

4 мая после сообщений в СМИ о якобы сбитом «Кинжале» в Воздушных силах Украины заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Но и исключать такую возможность спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не стал. По его словам, специалистам необходимо больше времени, чтобы разобраться в обстоятельствах.

«Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов «прилета», – отметил он в эфире телемарафона.

5 мая в Воздушных силах украинской армии опровергли предполагаемое сбитие «Кинжала» над Киевом.

«Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это», – сказал Юрий Игнат.

На следующий день командование ВС ВСУ все же подтвердило, что военные Украины сбили гиперзвуковой «Кинжал».

«Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России», – заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Украина стала применять западные Patriot с 21 апреля. 27 апреля Киеву передали второй дивизион ЗРК.

9 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не может сбивать российские гиперзвуковые ракеты, так как для этого нет необходимых систем. При этом он отметил, что и Patriot не является «панацеей», так как таких средств нужно довольно много.

В тот же день в ответ на теракт в Брянской области 2 марта российская армия нанесла «массированный удар возмездия», сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», – говорилось в сводке ведомства. Подчеркивалось, что цель достигнута.

По словам российского президента Владимира Путина, скорость ракеты «Кинжал» в 10 раз превышает скорость звука (до 4080 м/с), дальность полета составляет более 2 тыс. км. При этом этот вид оружия может маневрировать на всех участках траектории, благодаря чему она преодолевает все системы ПВО и ПРО. «Кинжал» может быть оснащен обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет полтонны.

В то же время система Patriot может перехватывать ракету, максимальная скорость которой не превышает 2500 м/с.