Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за ж/д узел на западе Артемовска

На Донецком направлении продолжаются бои за Артемовск (укр. — Бахмут). 16 апреля «вагнеровцы» совместно с подразделениями ВДВ взяли под контроль еще два квартала города. Кроме того, бойцы ЧВК бьются за основной железнодорожный узел населенного пункта. Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что 80% Артемовска занимают российские войска. Но о полном взятии города пока говорить рано.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), рассказал РИА Новости один из участников военной компании, участвующий в освобождении города.

«Они [украинские военные. — примеч. «Газета.Ru»] переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем», — заявил он.

По словам военного, российские силы взяли под контроль центр Артемовска, а также продвигаются и по другим направлениям, оттесняя армию Украины на запад города.

В сводке Минобороны за 16 апреля говорится, что «вагнеровцы» заняли два квартала на северо-западе и юго-востоке Бахмута: «На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города». Им в этом помогали подразделения ВДВ, которые сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. «Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», – говорится в заявлении ведомства.

За сутки с пятницы на субботу ВСУ потеряли около 445 человек, большая часть – 315 военных и наемников — погибли на Донецком направлении в районе Бахмута.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ не забирают своих погибших солдат «уже достаточно давно», а их «чудовищное количество». «И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает. Многие из них считаются без вести пропавшими», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

В пятницу, 14 апреля, Telegram-канала «Военная хроника» сообщал, что на западной окраине Артемовска шел ожесточенный бой.

«По предварительным данным, работа артиллерии и стрелковый бой в районе ул. Освободителей Донбасса, где находится укрепрайон 127-й и 241-й бригад территориальной обороны. Вчера недалеко от этого места хорошо продвинулись бойцы ЧВК «Вагнер», – говорится в сообщении.

О том, что бои за Артемовск продолжаются, рассказали и в российском оборонном ведомстве. Отмечалось, что «штурмовые отряды «Вагнера» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск». Десантники, авиация и артиллерия оказывают им поддержку.

Пока рано говорить о полном окружении Артемовска, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано», – передает слова Пригожина его пресс-служба.

Он отметил, что под контролем российских военных находится более 80% территории Артемовска, в том числе административные центры, заводы и фабрики. Но ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывают их в черту города.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ остаются в западных частях города, так как там еще есть участки, где они «могут удерживаться какое-то время».

Пушилин также отметил, что бойцы ВСУ получили команду не отступать, а те солдаты, которые все-таки решили сдаться в плен, «понимают, что это единственный для них шанс выжить».

«Ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора. <...> Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, <...> их уничтожат условно свои», – пояснил врио главы республики в эфире Первого канала.

Активное противостояние продолжается на всем Донецком направлении.

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что ВС России уничтожили пункт временной дислокации «Иностранного легиона», а также поразили склад и два опорных пункта с личным составом ВСУ.

«На Донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов, в результате которых поражены пункты временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Архангельское, 129-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очередино», – приводит его слова ТАСС.

«В районе населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделений РХБЗ Южной группировки войск уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом», — добавил Бигма.