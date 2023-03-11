«Линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка в центре города». Что происходит в Бахмуте

Отряды частной военной компании «Вагнер» форсируют реку Бахмутку и прорываются к центру Бахмута (Артемовска), сообщил телеканал RT. Кроме того, на севере города бойцы ЧВК перешли в наступление на завод «АЗОМ». При этом украинские военные продолжают удерживать западную часть Бахмута, а также готовятся к контрнаступлению. О ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».

Бойцы частной военной компании «Вагнер» форсировали реку Бахмутку и ведут «серьезный бой» в районе рынка на правом берегу Бахмута (российское название — Артемовск), сообщает телеканал RT.

«Предположительно, передовые группы ЧВК «Вагнер» смогли форсировать реку Бахмутку и начали движение в сторону центра города», — говорится в сообщении.

По данным RT, между автостанцией, рынком и зданием школы №5 находится ротный опорный пункт украинской армии с системой ходов под домами и хранилищем боеприпасов.

Из этой точки, как сообщает телеканал, в центральную часть города ведут подземные тоннели. По ним можно попасть к аллее между нижним и верхним парками, стадиону «Авангард», а также к СИЗО и машиностроительному заводу.

Один из бойцов ЧВК рассказал государственному агентству РИА Новости, что в южных кварталах Бахмута штурмовали практически каждый дом, и в каждом из них находилось по несколько украинских военных.

«Здесь находились огневые точки противника. Ленты натовского образца (калибра) 7,62 мм от пулемета MG-42», — рассказал вагнеровец и показал журналистам образцы вооружения, захваченного на позициях Вооруженных сил Украины.

10 марта военный корреспондент Александр Симонов заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» с севера зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» («АЗОМ») и начали продвигаться вглубь предприятия.

«АЗОМ» — это огромная территория с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей», — сообщил военкор.

Восточная часть города под контролем ЧВК

Британская военная разведка 11 марта в своей ежедневной сводке о боевых действиях на Украине рассказала о ситуации в Бахмуте.

«За последние четыре дня силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть восточных кварталов Бахмута. Линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка в центре города», — сообщило Минобороны Великобритании.

Согласно утверждению ведомства, украинские военные удерживают западную часть Бахмута. По данным разведки, ВСУ разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной от 200 до 800 метров между застроенными районами.

«Поскольку ВСУ могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, этот район превратился в зону поражения, что, вероятно, создаст серьезные трудности для сил ЧВК «Вагнер», пытающихся продолжить наступление на запад», — считают в британском военном ведомстве.

Разведка отмечает, что украинская армия и ее линии снабжения на западе остаются уязвимыми для атак ВС РФ.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее не исключил, что ВСУ могут готовить контрнаступление в районе Бахмута.

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил Пригожин.

8 марта он сообщал, что российские силы контролируют восточную часть города.

Контрнаступление Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении 10 марта подтвердил, что вооруженные силы страны готовят контрнаступление под Бахмутом. Он рассказал, что обсудил попытку организовать контрнаступление и усиление позиций армии в районе города с командованием ВСУ.

«Закончилось заседание штаба Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий, командиры оперативных групп докладывали о положении на передовой, в основном в обороне. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности там укрепиться», — сообщил Зеленский.

8 марта Зеленский в интервью CNN заявлял, что город «не должен быть окружен».

«Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению», — говорил президент.

Он также предостерег, что если российские силы возьмут Бахмут под контроль, у них будет «открытая дорога» для взятия ключевых городов на Донецком направлении.

«Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины в Донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята», — заявил глава государства.

В свою очередь командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что удержание Бахмута позволяет подготовиться к грядущему контрнаступлению.

«Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям», — заявил он.

За последние две недели, по сообщениям украинских СМИ, Сырский посетил Бахмут четыре раза.

Город находится к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что взятие его под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.