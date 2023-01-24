Источник: ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

ВСУ пытались в очередной раз форсировать Днепр у Новой Каховки, сообщили в подконтрольной РФ части Херсонской области. Украинские военные потеряли в результате удара российских войск до 100 человек личного состава, три катера и шесть бронемашин. Минобороны РФ сообщает также о наступлении на Донецком направлении, уничтожении украинских солдат и бронетехники. «Газета.Ru» собрала сводку с фронтов.

Военнослужащие ВС РФ сорвали попытку украинских войск перейти Днепр возле Новой Каховки. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб подконтрольной РФ части Херсонской области сообщает РИА Новости.

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ потеряли шесть БМП, три катера и до 100 военнослужащих ранеными и убитыми.

Правый берег Днепра – относительно Новой Каховки – северо-западный – находится под контролем Украины.

Бои на Донецком направлении

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе ежедневного брифинга, что российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении.

«Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б»», — сказал Конашенков.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР.

Удары по штабу и складу

В результате ракетно-артиллерийских ударов и авианалета поражены пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракет и снарядов возле Артемовска (Бахмута) и Новоукраинки в ДНР.

«Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах», — утверждает Конашенков.

На Херсонском направлении артиллерия ВДВ уничтожила радиолокационную станцию AN/TPQ-50 американского производства. Средства ПВО в разных районах спецоперации сбили 10 украинских беспилотников, добавил представитель российского Минобороны.

Авиация ВКС РФ разбомбила возле Песков-Радьковских в Харьковской области самоходную ракетную установку «Бук-М1», находящуюся на вооружении ВС Украины.

На Лиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа нанесли поражение подразделениям 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.

«Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», — добавил Игорь Конашенков.

На Запорожском направлении российским военным удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.

«В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка ДНР», — пояснил представитель военного ведомства.

Кроме того, Конашенков уточнил, что уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30, а также три машины.