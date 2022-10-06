Массаж, кино и VR-шлемы: как военные летчики расслабляются после вылетов

Специалисты-психологи летных частей Западного военного округа (ЗВО) получили новые технические средства для комнат психологической разгрузки. Именно с аэродромов ЗВО совершается большая часть вылетов в зону спецоперации на Украине и территорий, вошедших в состав России после референдумов. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях психологической разгрузки летчиков в боевых условиях.

«Новое оборудование позволяет проводить мероприятия психологической работы и на высоком уровне поддерживать психологическую готовность личного состава для выполнения боевых задач», — отмечается в сообщении Минобороны. Особенность этого комплекса технических средств состоит в том, что благодаря нему можно организовать одновременную работу с несколькими людьми по индивидуальной программе.

Подобные комнаты психологической разгрузки есть во всех строевых летных частях, независимо от того, принадлежат они истребительной, штурмовой, военно-транспортной или дальней авиации. С 2018 года Минобороны определило некий «стандарт» для таких «релакс-комнат» — со специальным интерьером, керамическими композициями, растениями, аквариумами, однотонными занавесями, мягкими креслами и диванами.

Они предназначены для групповых и индивидуальных сеансов психологической разгрузки.

Также комнаты оборудованы специальными техническими средствами для релаксации. В каждом авиационном полку есть штатные должности начальника психологической службы (подполковник) и начальник кабинета психологической подготовки, разгрузки и мобилизации (гражданский служащий с высшим образованием, зачастую женщины).

«Для пилота стресс является частью его работы. Сейчас смотришь на наших пилотов, летчиков и вертолетчиков, участвующих в спецоперации, — в «кадре» держатся спокойно и уверенно, говорят ровно и четко. Это профессиональное, выработанное годами еще с курсантских времен, когда психологическая устойчивость и координация движений порой значили больше, чем экзамен по математике. И эти качества поддерживаются уже во время службы, в том числе за счет психологической разгрузки. Военный летчик не может снять стресс коньяком или водкой, сразу вылетит в сторону гражданской жизни, поэтому предпочитают расслабляться другими способами», — рассказал «Газете.Ru» военный летчик полковник запаса Владимир Таланов.

Опыт работы специально оборудованной комнаты психологической разгрузки для летчиков, совершающих боевые вылеты, есть на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Там в распоряжении пилотов массажные кресла, небольшой кинотеатр, также можно послушать музыку или воспользоваться шлемом виртуальной реальности.

Вероятно, подобные шлемы войдут и в технический комплект комнат психологической реабилитации в ЗВО, когда пилот сможет «пролететь» боевой вылет, сидя на диване и спокойно проанализировать свои действия. В Минобороны РФ отмечают, что новые системы помогут поддерживать и восстанавливать боеспособность, снимать напряжение после выполнения задач, а также обеспечить психологическую готовность летного состава и технического персонала к работе в любых условиях.

«Военные аэродромы, откуда российские истребители и штурмовики вылетают для выполнения боевых задач спецоперации, находятся на территории России, но назвать их тылом нельзя, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Александр Дробышевский. — Вроде бы и квартира, и семья рядом, но увидеть их постоянно, как раньше, получается далеко не всегда. Боевое дежурство предполагает круглосуточное нахождение в воинской части — норматив для готовности номер 1 для подъема в воздух составляет 5 минут. И это тоже определенный психологический стресс для военных летчиков, который, помимо тренингов, сеансов аутогенных тренировок, обучения мышечному расслаблению, восстановления физических сил, помогает снятию психоэмоционального напряжения. Пилот должен быть спокоен и уверен во всем, нацелен исключительно на выполнение боевого задания».