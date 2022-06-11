«У американцев нет аналога российским системам «Тор», «Панцирь» и «Бук-М3»

Специальная военная операция на Украине послужила для НАТО поводом реформировать часть своих структур и систем вооружений. В частности, на фоне боевых действий в Донбассе альянс приступил к новому этапу глубокой модернизации систем ПВО и ПРО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался – зачем это нужно НАТО.

«Руководство НАТО намерено усилить свою деятельность в рамках программ GBAD и SBAMD C2 Layer, которые касаются создания новых систем ПВО и ПРО», – отмечается в еженедельном бюллетене блока для прессы.

GBAD, Ground-Based Air Defense System – перспективная модульная система противовоздушной обороны наземного базирования. Программа включает в себя создание зенитных ракетных комплексов/систем ближнего действия, малой и средней дальности, а также средств радиолокационной разведки и обработки информации. В настоящее время в программе участвуют 15 государств-участников НАТО

В НАТО намерены подписать меморандум о взаимопонимании в сфере программы GBAD к концу 2022 года, начать концептуальную стадию проекта в 2023 году и приступить к окончательному развертыванию программы примерно в 2028 году.

Альянс также намерен подписать в этом году меморандум о взаимопонимании в сфере создания многонациональной системы управления и контроля для системы противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования на уровне батальона и бригады, известной под названием SBAMD C2 Layer («Возможности командования и управления для наземной противовоздушной и противоракетной обороны на уровне батальона и бригады»).

Сроки развертывания будут примерно такими же, как и у модульной программы GBAD. Эти два проекта объединены «общим замыслом», подчеркивают в альянсе.

«Вопрос в том, как нам объединить несколько систем ПВО и ПРО, чтобы охватить все возможные сценарии угроз – от беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, пилотируемых самолетов и до тактических баллистических ракет», – рассказала журналистам помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камилла Гранд.

Хотя две эти программы были инициированы в НАТО до начала специальной военной операции на Украине, системы ПВО ближнего действия и малой дальности играли важную роль в этом конфликте с самого начала боевых действий, противодействуя ударам самолетов, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и тактических ракет, отметила Гранд.

«Мы видим, что из конфликта на Украине следует извлечь ряд важных уроков, которые повлияют на наши будущие решения в области противовоздушной и противоракетной обороны», – добавила она.

В свою очередь, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Defense News заявил, что «в ходе боевых действий на Украине совершается невероятное количество боевых вылетов оперативно-тактической и армейской авиации, пусков крылатых и тактических баллистических ракет» .

Он отметил, что эти боевые вылеты помогли НАТО и союзникам блока определить системы, необходимые для отражения подобных атак. Бен Ходжес подчеркнул, что модульная программа GBAD и усилия в рамках проекта SBAMD C2 «отражают эти требования, но альянс должен обеспечить надлежащую политику обмена информацией для максимального увеличения своих боевых возможностей».

По словам Ходжеса, государства-участники НАТО должны спланировать и провести совместные многонациональные учения, в ходе которых будут определены окончательные требования к облику перспективной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

У вооруженных сил США – а значит и у НАТО в принципе – и в самом деле существует серьезный пробел в оснащении войск эффективными тактическими зенитными ракетными комплексами и системами ближнего действия, малой и средней дальности. ЗРК/ЗРС, которых можно было бы сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с российскими зенитными тактическими ракетными комплексами «Тор», «Панцирь» и «Бук-М3» у американцев на данном этапе просто нет.

В США давно идет практическая работа по созданию таких систем.

В частности, в конце 2020 финансового года компания General Dynamics Land Systems заключила контракт на сумму $1,2 млрд на создание и поставку промежуточной маневренной системы ПВО ближнего действия для Сухопутных войск США (US Army's Interim Maneuver Short-Range Air Defense system, IM-SHORAD).

Система IM-SHORAD – промежуточная маневренная система ПВО ближнего радиуса действия для оснащения подразделений ПВО бригад (бригадных тактических групп) Сухопутных войск США.

Зенитный ракетный комплекс на базе боевой машины Stryker будет включать в себя комплект аппаратуры, разработанный компанией Leonardo DRS, Inc. В этот комплект в том числе входит пусковая установка Raytheon Stinger, предназначенная для поражения целей на малых и предельно малых высотах – самолетов, вертолетов, БЛА.

Создание подобной системы будет ответом на острый дефицит возможностей тактических ПВО и ПРО Вашингтона на европейском театре военных действий – то есть на Украине.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).