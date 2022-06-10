«Пригодна потопить буксир». Париж продаст Киеву устаревшую ракету Exocet

По данным французских СМИ, Париж начал переговоры с Киевом о поставках ракетных противокорабельных комплексов Exocet. Что представляют из себя эти ракеты и угрожают ли они российскому флоту на Черном море – в материале «Газеты.Ru».

О том, что Франция может предоставить Украине береговые ракетные комплексы Exocet сообщила газета L'Opinion со ссылкой на источник во французском военном ведомстве. При этом особо подчеркивалось, что эти ракеты Париж намерен продать, а не поставить бесплатно. Цена не называлась.

Противокорабельная ракета Exocet, разработанная французской фирмой «Аэроспасьяль», стоит на вооружении с 1973 года. Пик ее популярности пришелся на Фолклендскую войну 1982 года. При этом она стояла на вооружении сразу двух противоборствующих сторон – Великобритании и Аргентины. Именно при помощи Exocet аргентинцы потопили британский эсминец «Шеффилд» и контейнеровоз «Атлантик конвейер», а также серьезно повредили эсминец «Гламорган».

Комплексы Exocet использовались также в ходе ирано-икракской войны (1981-1988 годы), когда с их применением было уничтожено или повреждено около 115 иранских судов и небольших кораблей. Еще одно успешное применение Exocet было отмечено в 1987 году, когда иракский самолет обстрелял в Персидском заливе американский фрегат «Старк» и вывел его из строя. После этого история боевого применяя Exocet завершилась.

«Французские ракеты были хороши для своего времени, конца 1970-х и начала 1980-х годов. Их первоначальная дальность составляла от 40 до 70 км, в последнем варианте она увеличена до 180 км, что привело к снижению массы боевой части. Ракета достаточно мощная, способная нанести поражение кораблю среднего класса, но ее скорость остается дозвуковой, что позволяет ее обнаружить и уничтожить еще на дальних подступах»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Виктор Макаров.

Эксперт добавил, что потенциал этой ракеты в большей степени раскрывается при воздушном базировании, когда носитель выходит на прямой угол атаки и пускает ракету с меньшей вероятностью ее поражения. «Но Киеву поставляют береговой вариант, в котором ракета может быть сегодня пригодна только для того, чтобы потопить буксир или катер. Она не маневрирует, это ракета прошлого поколения», – считает эксперт.

Против фрегатов и корветов ракета Exocet, уверен Макаров, «практически бессильна».

«Французские противокорабельные ракеты сравнивают с российским комплексом «Бал». Но у нашей ракеты дальность 260 км. Есть еще комплекс «Бастион», который используют сверхзвуковые ракеты «Яхонт», которые достают цель на дальности свыше 300 км. Одна ракета такого класса способна нанести поражение кораблю класса фрегат и повредить авианосец. У Exocet такого потенциала нет. Теоретически она может достать до острова Змеиный и что-то поразить там, но это ее максимум», – рассказал «Газете.Ru» член Коллеги военных экспертов Сергей Белоусов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также не считает Exocet оружием, которое реально угрожает российскому флоту.

«По большому счету разговор о французских противокорабельных ракетах для Украины – в пользу бедных. Теоретически, да, их можно доставить в Одесскую область через Румынию. Что с ними делать потом ВСУ? Наверняка не будет даже инструкций для использования на украинском языке, а французские инструкторы не рискнут поехать разъяснять принцип их пользования. Если без иронии, то значительная часть вооружений, поставляемых Украине Западом, абсолютно бесполезна, а частично даже непригодна для боевого применения. Ракеты комплекса Exocet – из этой серии. Они по своим характеристикам уступают даже устаревшему украинскому комплексу «Нептун». Это не то оружие, которое угрожает российским кораблям», – заключил Шурыгин.