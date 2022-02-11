«В России сами не понимают, как летят гиперзвуковые ракеты»

Американская ракета SM-6 сможет сбивать гиперзвуковые цели. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Джон Хилл. «Газета.Ru» разбиралась, какими возможностями обладает SM-6 и какие у нее шансы перехватить российские маневрирующие гиперзвуковые ракеты.

«У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки. Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия», – приводит слова Хилла издание Sea Power.

По словам адмирала, США также начнут внедрять технологию использования спутников, которые будут отслеживать запуски гиперзвукового оружия. Он сообщил, что наземные радары не подходят для мониторинга запусков: у них ограничено «поле зрения» и США негде их размещать.

«Гонка вооружений сочетается с информационной борьбой. После появления у России гиперзвукового вооружения США объективно оказались в положении отстающих. Они пытаются исправить ситуацию – ведут разработки в этой сфере. Но вовсю США используют также информационную машину, чтобы пропиарить свое вооружение и таким образом выровнять баланс», – рассказал «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что SM-6 – зенитная ракета для поражения аэродинамических целей, предельная скорость которых 200-300 м/с, «поэтому говорить о том, что эта ракета способна поражать гиперзвуковые маневрирующие цели, нет оснований».

По словам Сивкова, SM-6 может быть модернизирована, но это должно сопровождаться резким усилением энергетики головки самонаведения ракеты – чтобы она смогла обнаруживать гиперзвуковую цель на очень большом расстоянии.

«Это нужно, чтобы временная компенсация ошибок составляла не более нескольких секунд. Но это должно привезти к резкому увеличению массы этой ракеты и, следовательно, сокращению дальности полета. Пока таких вариантов нет», – считает эксперт.

Он отметил, что для перехвата гиперзвуковой цели нужна такая ракета, «радиовзрыватели которой работали бы не при проходе мимо цели, а на упреждение».

«Боеголовка проходит рядом с ракетой и подрывается – скорость разлета ее осколков составляет 2 км/сек, это соответствует 7 Махам. А «Циркон» может идти со скоростью 10 Махов. Нужно, чтобы поражающие элементы шли вперед по курсу – радиовзрыватели должны срабатывать не при проходе мимо цели, а на упреждение», – объяснил Сивков.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, ранее США заявляли о том, что SM-6 показала хорошие результаты на испытаниях в 2008 году – она может поражать цель на дальности порядка 370 км, развивать скорость 3,5 Маха и поражать цель на высоте более 30 км.

«Дело в том, что США создают эту ракету с 2000-х годов, и ее главная задача – борьба с российской противокорабельной ракетой «Оникс», которая была разработана еще в 1980-х годах. То есть у США не было противоракетного оружия, которое могло бы поражать именно маневрирующие сверхзвуковые ракеты, скорость которых 2-2,5 Маха», – сказал эксперт.

По его словам, США создавали SM-6, чтобы она сбивала ракеты как на прямом курсе, так и вдогонку. «В догон она должна была показывать скорость в полтора раз больше, чем ракета, которую она атакует. «Оникс» летит со скоростью 2 Маха, SM-6 – 3,5 Маха – вроде все сходится. Но скорость маневрирующего «Циркона» – 10 Махов, «Кинжала» – 12 Махов. США потратили почти 30 лет на создание противоракеты, бесполезной перед маневрирующими гиперзвуковыми блоками», – рассказал Леонков.

По его словам, США давно одержимы идеей создать спутниковую группировку, которая будет видеть заранее все маневры гиперзвуковых комплексов.

«Они развернули сеть спутников, которые должны информировать обо всем, что происходит в любой точке планеты. Что касается наблюдения за гиперзвуковыми комплексами с помощью спутников, то сложность в том, что их нужно не только обнаружить, но и пытаться предсказать их маневры – понять, куда летит ракета и какую цель собирается поражать», – подчеркнул Леонков.

Он отметил, что эта задача практически не решаема – российские разработчики гиперзвукового оружия применили алгоритм, который даже сами не могут предсказать. «В России сами не понимают, как летят гиперзвуковые ракеты. Любая гиперзвуковая ракета летит по непредсказуемой траектории, вариантов могут быть миллиарды», – резюмировал Леонков.