«Украшение цели»: зачем США переоборудуют старые БМП в российские танки

Американские военные намерены копировать военную технику своих вероятных противников в учебных целях. Они обзаведутся имитацией российских танков Т-72Б3 и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17. Аналоги будут созданы на базе боевой машины пехоты М2А2 «Бредли». «Газета.Ru» разбиралась, для чего Пентагону понадобился такой способ учений.

«В армии США хотят научить своих военных распознавать технику врага на поле боя и уметь отличить бронетехнику противника от собственной. В качестве учебных целей были выбраны российские танки Т-72Б3 и китайские БМП VN17. В Пентагоне сочли, что именно они могут оказаться вероятным противником на поле боя», – пишет американское издание Military Times.

Для имитации Пентагон решил использовать свои боевые машины пехоты «Бредли», созданные еще в середине 1970-х годов. Эта БМП в модернизированном виде еще стоит на вооружении американской армии. Около 2800 единиц старых образцов находятся на хранении. Вот их и решили частично «переоборудовать» в танки Т-72. Для большего сходства установили фальшбортовые экраны и противокумулятивные решетки, башню оснастили контейнерами, имитирующими динамическую защиту. Штатную 25-мм автоматическую пушку заменили на макет 125-мм танкового орудия, для убедительности подвесили на корме «топливные баки».

Издание напоминает, что ранее для имитации БМП-2, Т-72 и Т-80 в армии США использовали израсходовавшие свой ресурс легкие танки M551 «Шеридан». Стрельба по копиям проходила, в частности, в Национальном учебном центре армии США в «Форте Ирвин».

При этом опрошенные Military Times эксперты сомневаются в практической необходимости такого копирования. «Абсолютно не понимаю, зачем это нужно. Очень сомнительное украшение цели», – цитирует издание бывшего полковника Корпуса морской пехоты США Рона Маккели.

Схожей точки зрения придерживаются и российские военные эксперты.

«Технику армий потенциального противника курсанты военных училищ, как в советские времена, так и сейчас обязаны знать наизусть, – рассказал «Газете.Ru» полковник запаса, преподаватель огневой подготовки Вадим Кузьмин. – Тактико-технические характеристики танков и другой боевой техники иностранных государств изучают по специальной программе, известны их основные характеристики и комплектация. Но на самом деле визуально в глаза их никто не видел – ни танки «Абрамс» или «Леопард», ни американские БМП «Бредли» или немецкие «Мардер». Все, что за линией фронта – это противник. И этого достаточно».

Кузьмин подчеркнул, что в полевых условиях технику «часто невозможно идентифицировать». «Отличить российский танк от китайского аналога вряд ли сможет даже самый продвинутый курсант американской военной академии Вест Пойнт», – уверен эксперт.

«Узнаваемость техники вероятного противника имеет определенное значение для противостоящей стороны, – объяснил «Газете.Ru» президент Коллегии военных экспертов России, генерал-майор Александр Владимиров. – В Вооруженных силах есть методички с силуэтами иностранной боевой техники, но их актуальность несколько снизилась в практическом применении. Условия современного боя практически исключают прямой контакт с техникой противника. У нас имитация всегда была условной, без точного сходства с теми же танками».

В свою очередь, военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что у подобной имитации не прикладные, а «политические, психологические и идеологические задачи».

«Военнослужащих армии США таким образом хотят приучить видеть не абстрактного врага вообще, а очень конкретного, из конкретной страны. Офицеры и солдаты должны на автомате воспринимать тот факт, что враги — это именно русские и китайцы. Это своего рода психологическое программирование. Людей убеждают в самоощущении, что они запросто могут уничтожить русский танк.

И это давняя традиция, в США еще в 1960-70-е были в ходу мишени в виде советского солдата. Хочу отметить, что у нас такого не было. Мы не строим фальшивые американские танки и не расстреливаем их, не стреляем по портретам американских солдат или солдат НАТО»,

– сообщил Волков.

В октябре прошлого года ряд мировых СМИ сообщил, что копии советских Т-54 загримировали под американские танки М1А2 «Абрамс» в Китае. Якобы таким образом специалисты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали переделку своих снимаемых с вооружения танков в образцы, похожие на те, что имеются у вероятного противника. Официальный Пекин эту информацию не прокомментировал.