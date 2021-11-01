Путин рассказал о разработке лекарств от коронавируса

Полеты авиации НАТО у границ, корабли альянса в Черном и Балтийском морях, американские ракеты в Европе — все это угрозы для России, заявил президент Владимир Путин. Для их нейтрализации стране необходимо модернизировать воздушно-космические силы, ВМФ и ПВО.

Российский президент Владимир Путин провел в Сочи совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Серия совещаний посвящена технологическому развитию и оснащению вооруженных сил.

Укрепление воздушно-космических сил

Первая тема, которую затронул глава государства, — «одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии» — ВКС.

«Сегодня прежде всего рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением воздушно-космических сил. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета. А мы с вами знаем, знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — предупредил Путин.

Он подчеркнул, что систему ВКС нужно продолжать совершенствовать, так как этого требует военно-политическая обстановка в мире.

«В том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием», — добавил российский президент.

Помимо этого, для России представляет угрозу и размещение американских ракет в Европе. «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», — сказал он на совещании с представителями оборонного российского ведомства и ОПК.

«Новейшая ракетная система С-500»

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», — анонсировал Путин.

Президент напомнил, что с 2017 года ВС России получили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов были улучшены. Это, по словам Путина, позволило повысить эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры.

С-500, как рассказал Путин, может обнаруживать любые гиперзвуковые и баллистические ракеты и уничтожать их на всей траектории полета. Это оружие относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». «Прометей» — это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. У этой системы повышенный потенциал противоракетной обороны. Помимо ракет, она может поражать и аэродинамические цели.

Радиус поражения — примерно 600 км. По своим характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.

Оснащение ВМФ

«Еще одна крайне важная задача — это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России. За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов», — сказал Путин.

По его словам, к 2027 году уровень оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%.

«Учитывая наращивание состава военно-морских иностранных сил за счет поставок современных атомных подлодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего, за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения», — добавил глава государства.

Коронавирус в России

На совещании также была затронута ситуация с COVID-19 в России. Президент страны назвал ее сложной. «Больше 40 тысяч заболевших [за последние сутки]. Такого никогда не было», — подчеркнул он.

В связи с этим он поручил главе Минобороны использовать армейские ресурсы для помощи гражданскому населению в борьбе с коронавирусом:

«Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется — может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений».

Он подчеркнул, что пока основной способ защиты от коронавируса — вакцинация: «Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет, с теми, кто занимается этим. Но все равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться».

«И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду», — добавил Путин.

В России массовая вакцинация началась в середине января этого года. По последним данным, первым компонентом вакцины против коронавируса привиты более 58,5 млн россиян. В то же время специалисты фиксируют повышение заболеваемости. За последние сутки обнаружено 40 402 новых случая коронавируса. Смертность перевалила за 1 тыс. человек в день.