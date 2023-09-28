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Мобильный оператор объединил шесть видеосервисов в одной подписке

В подписке мобильного оператора появилось еще два онлайн-кинотеатра

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«МегаФон» объединил в одной подписке 6 видеосервисов, сообщает пресс-служба компании.

В подписке «МегаКино» от «МегаФона» к онлайн-кинотеатрам Иви, Okko, Start и Premier добавились Wink и more.tv.

Теперь «МегаКино» охватывает более половины кино- и теле-продукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке J'son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «МегаКино» занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% - по количеству подписчиков.

«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видео-контента, при этом цена такой подписки – как если бы он платил только за один видеосервис», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Ранее «МегаФон» сообщил о создании системы видеомониторинга за перемещением диких животных вблизи поселений Крайнего Севера.

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