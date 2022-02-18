Ученые: пиковая вирусная нагрузка приходится на первые три дня заражения «омикроном»

Американским ученым из Йельской школы общественного здравоохранения и лаборатории Миримус удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм больного оказывается в первые три дня после заражения «омикроном». Именно в этот период человек наиболее заразен для окружающих.

В рамках исследования ученые взяли 37 зараженных испытуемых, – все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы узнать, на какие сутки вирус не обнаруживается в организме.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни. По истечении трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать.

«Омикрон» исчезал из организма в среднем за 7–9 дней. Однако у некоторых зараженных вирус продолжал обнаруживаться и на 10-й день.

Полученные американскими специалистами данные в беседе с «Газетой.Ru» подтвердили руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков и врач Евгений Тимаков.

«Так как «омикрон» сильно генетически изменен по отношению к уханьскому штамму, то антитела к нему формируются не за три дня – как это было бы при классическом повторном заражении, — а за четыре и больше. Поэтому вирусная нагрузка на 4-й день спадает и начинает работать иммунитет», — объяснил Волчков.

По словам Тимакова, именно в период пиковой вирусной нагрузки человек становится наиболее заразным. Чем больше вирусная нагрузка, тем больше вируса выделяется во внешнюю среду. Это коррелирующие между собой показатели.

«При этом различные вирусы по-разному себя ведут. Например, предыдущий штамм коронавируса, «дельта», размножался в организме в течение недели. А штамм «омикрон», судя по научной статье американских ученых, имеет пиковую нагрузку в первые три дня,» — объяснил Тимаков.

Подробнее о том, как долго «омикрон» сохраняется в организме человека, — в материале «Газеты.Ru».