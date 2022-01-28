Маск заявил, что Байден считает американцев «дурачками»

Миллиардер Илон Маск раскритиковал на своей странице в Twitter президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его слова про электромобили.

«Байден держит американцев за дурачков», — написал Маск.

Президент Соединенных Штатов до этого опубликовал твит, в котором очень положительно оценил уровень развития электромобилестроения в стране и похвалил некоторых производителей — при этом не упомянув Илона Маска.

Кроме фразы про «дурачков», Илон Маск также написал, что считает Джо Байдена «марионеткой в человеческом облике».

Ранее американский миллиардер Илон Маск пообещал не допустить восстания машин.

Глава Tesla в своем Twitter заявил о том, что думает о создании сильного искусственного интеллекта (AGI). Это вызвало негативную реакцию со стороны некоторых пользователей, которые напомнили Маску о вероятности «восстания машин», как в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор».