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В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак

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Xiaomi

Камеры Xiaomi 12 запотевают из-за перепада температур. Об обнаруженном браке сообщил главный редактор mobiltelefon.ru Евгений Макаров.

Макаров в ходе теста камер трех смартфонов линейки Xiaomi 12 заметил, что под камерами Xiaomi 12, 12X и 12 Pro конденсат из-за перепада температуры. Это произошло при выходе из машины. Он предположил, что запотевание может происходить из-за некачественной сборки гаджетов, что может привести в дальнейшем к их поломке. К тому же неизвестно, на каких элементах смартфона также может проявляться запотевание.

Является ли это явление массовым браком — неизвестно. Ранее запотевание камеры также заметили на YouTube-канале Wylsacom.

Макаров не исключает, что к моменту появления смартфонов за пределами Китая, эта проблема будет решена. На данный момент линейка Xiaomi 12 доступна для покупки исключительно в Китае.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi.

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