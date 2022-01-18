Microsoft купила студию-разработчика Call of Duty и Warcraft

Американская компания Microsoft покупает Activision Blizzard, сообщил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Авторы Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft и многих других популярных тайтлов присоединятся к команде Xbox.

Покупка обойдется Microsoft в $68,7 млрд (около 513,4 трлн руб.). До закрытия сделки Бобби Котик продолжит занимать пост гендиректора Activision Blizzard, но после окончания сделки компания перейдет под управление Microsoft Gaming и Фила Спенсера.

В рамках подписки Xbox Game Pass и PC Game Pass Microsoft обещает добавить большое количество игр из каталога Activision Blizzard.

В последнее время Activision Blizzard часто фигурировала в прессе в связи со скандалами, связанными с притеснениями и сексуальными домогательствами в компании.

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