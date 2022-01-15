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Суд в Москве арестовал пятого хакера из группировки REvil

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Тверской суд Москвы арестовал пятого хакера из группировки Revil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

Всего по делу о хакерах REvil, которые задержаны ФСБ после обращения из США, в настоящее время проходят не менее восьми человек.

14 января ФСБ задержала группу хакеров, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. У 14 членов группировки хакеров REvil были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены на украденные деньги.

Высокопоставленная представительница администрации США заявила, что один из членов хакерской группировки REvil причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Чиновница назвала действия сотрудников ФСБ «очень важными шагами», и выразила надежду, что киберпреступники предстанут перед судом и будут наказаны.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал третьего и четвертого участников хакерской группировки REvil.

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