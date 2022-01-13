Рассекречены 12 новых смартфонов от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi разрабатывает 12 новых смартфонов, которые планирует выпустить в начале 2022 года. Как сообщает Xiaomiui, список новинок рассекретил источник.

Все устройства разрабатываются под разными брендами — Xiaomi, Redmi и Poco. Шесть из указанных смартфонов планируется сделать частью одной линейки. Оставшиеся шесть попадут в другую линейку.

По словам инсайдера, все модели будут представлены в апреле — либо одновременно, либо в течение месяца. На это указывают первые четыре цифры в модельном номере, заверил он.

На вероятные анонсы намекнул и управляющий директор и глобальный вице-президент Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн, сообщает MyDrivers. Он опубликовал первый тизер нового смартфона серии Redmi Note. Источник допускает, что речь идет о Redmi Note 11S.

Ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает два новых игровых смартфона серии Black Shark. В базе разработчиков фигурируют две модификации с кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот».