Хакер заполучил удаленный доступ к электрокарам Tesla по всему миру

Специалист по кибербезопасности Дэвид Коломбо сообщил, что получил удаленный доступ к более чем 25 электрокарам Tesla по всему миру. Об этом 19-летний хакер сообщил в Twitter.

По словам Коломбо, речь идет о получении контроля над множеством функций автомобиля, которые возможно проводить удаленно. Специалист пока не хочет раскрывать, как именно он обнаружил уязвимость, пока не сообщит о ней ИТ-компании Mitre.

Он перечислил, что благодаря взлому может определять точное местоположение каждого электрокара, отключать их систему безопасности, открывать двери и окна, даже во время движения, включать фары, а также музыку и видео на полной громкости.

Коломбо уточнил, что не может управлять машинами удаленно. Однако пояснил, что потенциальный грабитель мог бы с помощью уязвимости подойти к чужому электрокару и легко угнать его.

Служба безопасности Tesla уже сообщила Коломбо, что они изучают проблему. Специалист рассказывал, что проблема произошла из-за ошибок самих владельцев, а не из-за недочета в системе безопасности программного обеспечения Tesla.

Ранее владельцы электрокаров Tesla из России обратились к главе компании Илону Маску с призывом открыть официальное представительство в России.