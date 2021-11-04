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Госдеп предложил $10 млн за данные о лидерах о хакерской группы DarkSide

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Depositphotos

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Государственный департамент США объявляет вознаграждение до $10 млн за информацию, позволяющую установить местонахождение любого лица или лиц, занимающих ключевую должность в транснациональной организованной преступной группе DarkSide», — говорится сообщении госдепа.

Помимо этого, Госдепартамент предлагает до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно примкнул к хакерам или помог в каком-либо преступлении DarkSide.

В мае 2021 хакеры DarkSide получили доступ к одной из частных учетных записей, через которую можно было управлять системой крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline и взломали ее. Через неделю после атаки сотрудники Colonial Pipeline обнаружили письмо с требованием выкупа, после чего было принято решение немедленно приостановить работу трубопровода.

Правоохранительным органам США позднее удалось «найти и захватить» чуть больше половины суммы выкупа, переданного в пользу хакеров DarkSide. Как заявили в ФБР, киберпреступники часто используют американскую инфраструктуру для проведения своих операций, что позволяет спецагентам возвращать деньги, отправленные злоумышленникам.

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