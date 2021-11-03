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В Узбекистане ограничили работу Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассников»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и «Одноклассники» и видеохостинга YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram.

«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте» из-за нарушения закона о персональных данных.

Как отметили в ведомстве, соцсети внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных «до устранения выявленных недостатков».

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

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