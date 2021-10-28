NBС: «русские хакеры» совершили атаку на оружейное лобби США

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA), которая является крупнейшей лоббистской организацией за ношение оружия в стране, стала жертвой кибератаки с использованием вируса-вымогателя. Его написание связали с «русскими хакерами», передает телеканал NBC News.

Как сообщается, за вирус может отвечать группировка Grief, которую СМИ ранее связывали с РФ, хотя доказательства этого отсутствовали.

Члены Grief опубликовали в сети файлы, которые, как они утверждают, были похищены у NRA.

Предполагается, что Grief является новой инкарнацией группировки Evil Corp, против которой Соединенные Штаты предприняли активные действия еще в 2019 году.

В ассоциации кибератаку не подтвердили.

«NRA не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», — отметил в заявлении представитель NRA Эндрю Аруланандам.

Ранее в октябре в США обвинили «русских хакеров» в атаке на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, вирус-вымогатель, с помощью которого была совершена хакерская атака на корпорацию, создала криминальная группировка из России. В результате атаки в компании произошли сбои по ряду направлений деятельности, а также похищены данные.