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Хакеры украли из банка $35 млн, используя технологию клонирования голоса

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Depositphotos

Клиент банка из ОАЭ лишился $35 млн из-за действий хакеров, пишет издание Oddity Central. Злоумышленники смогли подделать голос мужчины и обмануть менеджера.

Сообщается, что на телефон управляющего одного из банков в ОАЭ поступил звонок. На том конце провода раздался голос мужчины, который являлся давним клиентом банка.

Мужчина рассказал, что его компания заключила крупный контракт, поэтому ему нужно, чтобы банк сделал перевод с его личного счета на указанный как можно скорее. Для пущей убедительности на почтовый адрес сотрудника пришли документы о сделке, заверенные юристом.

Менеджер знал, как звучит речь клиента, поэтому без опасений провел финансовую операцию. И только через несколько дней в банке поняли, что их обманули. Оказалось, мошенники использовали технологию клонирования голоса, которая усыпила бдительность работника.

В ходе расследования выяснилось, что деньги ушли на несколько счетов в США, но это все, что на данный момент известно полицейским.

Офицеры считают, что в преступной схеме замешано как минимум 17 человек, разбросанных по всему миру, что усложняет их поиски.

Ранее хакеры получили доступ к кошелькам пользователей Firefox. В этом оказалось виновато фейковое расширение браузера, установленное людьми.

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