Twitter запустил функцию удаления подписчиков

Сервис микроблогов Twitter запустил для всех пользователей функцию удаления подписчиков без их предварительной блокировки, передает пресс-служба компании.

Как сообщается, пользователей при этом не будут уведомлять о том, что кто-то исключил их из списка подписчиков.

Социальная сеть тестировала эту функцию еще в сентябре. Данная опция призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами надо было заносить нежелательных подписчиков в черный список, после чего удалять их оттуда.

Ранее Twitter представил новую функцию — «режим безопасности», которая позволяет избавить пользователей от нежелательных комментариев.