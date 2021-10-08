В Facebook извинились и сообщили, что работают над устранением неполадок

В Facebook извинились за очередные сбои в работе социальных сетей компании и заявили о попытках устранить проблемы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства», — заявили в компании.

Ранее очередной сбой в работе Instagram был зарегистрирован по всему миру.

По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 17% жалуются на работу сайта, еще 18% не могут подключиться к серверу.

Пользователи также наблюдают неполадки в социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.