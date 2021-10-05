Пользователи Facebook снова жалуются на сбои в работе соцсети

Пользователи Facebook из США и Евросоюза жалуются через сервис downdetector.com на проблемы в работе социальной сети.

В Соединенных Штатах наибольшее количество сообщений об ошибках в работе Facebook поступает от жителей мегаполисов Западного и Восточного побережья, а также больших городов, расположенных на континенте — Чикаго, Далласа, Феникса. Также пострадали пользователи из канадского Монреаля.

Через Атлантический океан массово жалуются на проблемы с Facebook жители европейских столиц.

Ранее техническая поддержка соцсети исключила из списка возможных причин произошедшего накануне сбоя, который нарушил работу социальной сети и связанных с ней сервисов, вмешательство извне.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером в понедельник, 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.