В работе социальной сети Instagram произошел очередной сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи соцсети из США, Великобритании, Европы, Канады, России и других стран. В России основные очаги сбоев отмечаются в Санкт-Петербурге и Москве. Большинство пользователей, 54%, жалуются на неполадки в работе приложения, 25% - на сбой в загрузке веб-сайта, еще 39% - на подключение к серверам.

Ранее на фоне сбоя в работе американской социальной сети Facebook увеличился прирост пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники, а также мессенджера Telegram. Число новых пользователей «ВК» увеличилось на 54%, «ОK» — на 25%. Прирост аудитории Telegram ускорился почти в 2,5 раза — число установивших мессенджер повысилось на 143%

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.