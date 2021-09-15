Роскомнадзор запросил у «Билайна» информацию об утечке данных клиентов

Роспотребнадзор потребовал у «ВымпелКома» предоставить детальную информацию об утечке данных клиентов интернета «Билайна». Об \этом сообщает РБК.

В ведомстве напомнили об ответственности оператора за утечки, а также о том, что если подтвердится факт «невыполнения компанией «ВымпелКом» обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных», ей может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Уточняется, что пострадавшие от утечки данных россияне могут потребовать от оператора «соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке».

Ранее об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна» сообщил Telegram-канал «Утечки информации» со ссылкой на исследователя Боба Дьяченко. Он обнаружил Elasticsearch-сервер, в индексах которого содержатся данные клиентов «Билайна»: имена и фамилии клиентов, адреса почты, номера телефона и паспорта.