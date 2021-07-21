Эксперт назвал «проблематичным» ввод запрета на анонимные криптокошельки

Предложение Еврокомиссии запретить использование анонимных криптовалютных кошельков является целесообразной мерой, но ее внедрение может занять годы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Реализовать данную инициативу будет достаточно проблематично: чтобы обеспечить идентификацию владельцев и провести их верификацию потребует значительного времени, ресурсов и дополнительных юридических норм», — считает эксперт.

Он добавил, что в инициативе Европейской комиссии нет ничего удивительного.

«Постепенное наступление на криптоактивы, борьба с отмыванием средств и создание полностью прозрачной системы по отслеживанию доходов и расходов граждан продолжается — не только в Европе, но и в Китае, США и других странах. Но кону стоит масштабный контроль за физическими лицами такого уровня, что затраты государства здесь не имеют значения. С той же целью вводятся разные ограничения по крупным покупкам за наличные, поскольку безнал и цифровые валюты (аналоги фиатных) гораздо легче отследить. В ЕС постепенно, шаг за шагом, закрываются возможности для людей, кто пытается разными способами, в том числе через криптокошельки, уйти из-под надзора государства», — заключил Деев.