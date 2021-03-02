Матвиенко заявила, что IT-гиганты игнорируют законы России и требования Роскомнадзора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать жесткие меры, которые обяжут зарубежных IT-гигантов соблюдать российское законодательство и требования Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в данном вопросе речь идет не об ужесточении, а об урегулировании, в частности в юридической области.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Россия в этом плане ошиблась, поскольку IT-гиганты игнорируют предписания законодательства.

При этом она не исключила введение меры по обязательной регистрации своих представительств в России и выплате налогов в бюджет страны.