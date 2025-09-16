Новая операционная система для iPhone iOS 26: что она может и как установить

Apple официально выпустила iOS 26 — первое крупное обновление мобильной операционной системы за долгие годы, в котором значительно переработан дизайн и внесены новые функции. Компания сделала акцент на унификацию интерфейса, интеграцию с искусственным интеллектом и новые инструменты для удобства пользователей. Как обновиться до iOS 26 и что нового в этой операционной системе — в материале «Газеты.Ru».

Что такое iOS 26

Мобильные операционные системы Apple — это ключевой элемент экосистемы компании, обеспечивающий работу iPhone, iPad и других устройств. Каждое обновление iOS приносит не только новые функции, но и улучшения по части безопасности, стабильности и производительности. Система известна своим удобным интерфейсом, регулярными апдейтами и долгосрочной поддержкой даже устаревших моделей.

На протяжении почти двух десятилетий Apple присваивала своим мобильным операционным системам номера версий, соответствующие порядку их выхода. Так, в 2024 году компания представила iOS 18, что означало 18-ю версию системы. Теперь же подход изменился. Свежая операционная система получила название iOS 26, что отражает год, следующий за датой релиза. Такой шаг позволит системе оставаться актуальной большую часть 2026 года до выхода iOS 27.

Аналогичная методика нумерации применена и к операционным системам для других устройств Apple: iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Компания рассчитывает, что это упростит пользователям ориентирование среди всех своих платформ.

Новый дизайн

Главным визуальным изменением iOS 26 и других операционных систем Apple стал интерфейс Liquid Glass («Жидкое стекло»). Элементы управления, иконки и кнопки получили полупрозрачный эффект, создающий глубину и объем. Причем нововведение будет задействовано не только в интерфейсе iOS, но и приложениях, в том числе от сторонних производителей.

Кроме того, новый дизайн теперь используется во всех устройствах Apple для формирования единой экосистемы. При желании этот эффект можно отключить .

Экран блокировки получил меняющие размер динамические часы, поддержку 3D-фото («Пространственная сцена») и возможность размещать виджеты в нижней части. Теперь объекты на переднем плане отделяются от фона, формируя эффект параллакса: разные слои изображения реагируют на движения смартфона. Функция доступна на iPhone 12 и новее.

Кроме того, в iOS 26 увеличилось количество элементов управления: вместо фонарика и камеры можно разместить другие кнопки и ярлыки, в том числе выполняющие конкретные действия в приложении. Например, назначить, запуск калькулятора или ИИ-функции Visual Intelligence.

Обновления в приложениях

Вместе с тем Apple переработала системные приложения и добавила новые. Так, значительное изменение претерпело приложение «Камера», дизайн которого стал более лаконичным. За последние годы из-за множества дополнительных функций интерфейс стал перегруженным. Теперь пользователю сразу доступны только режимы фото и видео, а расширенные возможности открываются свайпами при необходимости.

Впервые за долгие годы Apple существенно обновила приложение «Телефон». В iOS 26 в единую ленту объединены избранные контакты, вся телефонная книга, журнал звонков и голосовая почта. Ранее для работы с ними требовались отдельные вкладки. При этом предусмотрена возможность оставить классический интерфейс. Дополнительно для каждого контакта появился краткий пересказ последних разговоров благодаря интеграции ИИ-системы Apple Intelligence.

Сервис «Сообщения» получил ряд новых функций: пользователи могут создавать опросы и устанавливать индивидуальные фоновые изображения для каждого чата. Все настройки синхронизируются между устройствами в экосистеме Apple.

Приложение «Фото» теперь разделено на два основных блока: «Лента» с полным списком снимков и видео и «Коллекции», где собраны альбомы, избранное и другие подборки.

Приложение «Музыка» (Apple Music) получило переработанный плеер на экране блокировки — с анимированной обложкой и «стеклянными» элементами управления. Среди ключевых новшеств — режим автомикс, который объединяет треки в единый непрерывный плейлист, а также функция автоматического перевода текстов песен с подсказками правильного произношения.

Новое приложение «Игры» скрывает в себе функционал Game Center с системой достижений, а также игры из App Store и сервиса Apple Arcade.

Также пользователи обнаружат новое приложение «Просмотр» (Preview) для работы с PDF-документами, включающее инструменты просмотра, редактирования и сканирования.

В будущем сторонние приложения тоже получат единый дизайн и эффекты Liquid Glass. Однако как быстро это произойдет, зависит от самих разработчиков.

С полным списком оптимизированных под новый интерфейс приложений можно ознакомиться на сайте Apple.

Новые функции в iOS 26

С обновлением до iOS 26 пользователи также обнаружат мелкие, но полезные нововведения:



Apple Maps получили персонализированные маршруты и более точный расчет времени в пути;



получили персонализированные маршруты и более точный расчет времени в пути; в «Будильнике» добавлена настройка повтора сигнала до 15 минут;



добавлена настройка повтора сигнала до 15 минут; в FaceTime реализован выбор микрофона при подключении нескольких устройств;



реализован выбор микрофона при подключении нескольких устройств; при зарядке iPhone на экране блокировки отображается расчетное время до полного восполнения батареи;



режим продления жизни аккумулятора;



возможность создавать рингтоны из mp3-файлов;



уведомления о необходимости протереть объектив камеры.

Поддерживаемые устройства

iOS 26 доступна для следующих моделей смартфонов Apple:

iPhone‌ SE 2022, iPhone SE 2020;



iPhone‌ 11, ‌iPhone‌ 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;



iPhone‌ 12, iPhone 12 mini, ‌iPhone‌ 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;



iPhone‌ 13, ‌iPhone‌ 13 mini, ‌iPhone‌ 13 Pro, ‌iPhone‌ 13 Pro Max;



iPhone‌ 14, ‌iPhone‌ 14 Plus, ‌iPhone‌ 14 Pro, ‌iPhone‌ 14 Pro Max;



iPhone 15, ‌iPhone 15‌ Plus, ‌iPhone 15‌ Pro, ‌iPhone 15‌ Pro Max;



iPhone 16, iPhone 16e; ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro, ‌iPhone 16 Pro‌ Max;



iPhone 17, ‌iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.



владельцы Phone XR, iPhone XS и iPhone XS Max не смогут установить обновление

Таким образом,

Как установить iOS 26

Чтобы установить обновление iOS 26, откройте «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Рекомендуется заранее создать резервную копию данных и зарядить устройство минимум до 50%.

После обновления некоторые пользователи могут заметить нагрев устройства или повышенный разряд батареи. Это временный эффект.

Смартфон придет в стабильное состояние в течение первых двух суток. Это связано с тем, что после обновления система выполняет ряд операций: индексацию данных и файлов для поиска, загрузку ресурсов, обновление приложений и настройку новых функций. Эти процессы могут временно увеличивать нагрузку на устройство, что приводит не только к снижению автономности, но и к повышенному нагреву.

В случае возникновения каких-либо ошибок пользователь всегда может воспользоваться созданной перед обновлением резервной копией и восстановить смартфон с помощью компьютера.

Первые отзывы пользователей iPhone показывают, что обновление работает стабильно. Многие положительно оценили обновленный дизайн.