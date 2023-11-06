Флагманская камера и космическая надежность. Обзор складного смартфона Oppo Find N3

Компания Oppo представила складной «смартфон-книжку» в середине октября. Он выделяется на фоне немногочисленных конкурентов наличием лучшей в сегменте системы камер и мощным железом. Чем еще интересен Oppo Find N3 и стоит ли новинка своих денег, читайте в обзоре «Газеты.Ru», который написан после месячного тестирования смартфона.

Дизайн

Oppo Find N3 в зависимости от выбранного цвета может быть выполнен из разных материалов. На обзор в «Газету.Ru» попал черный аппарат с задней крышкой из экокожи. Смартфон обрамлен в металлическую рамку, внешний экран прикрыт стеклом, а внутренний, как и во всех складных устройствах, – пленкой, которую нельзя срывать, но и зацепить ее случайным образом не получится.

close 100% «Газета.Ru»

Несмотря на то, что Find N3 имеет плоские грани, устройство не впивается в руку – им комфортно пользоваться в сложенном и в раскрытом состоянии. Отдельно стоит отметить габариты: толщина Find N3 в сложенном виде — 11,7 мм, в раскрытом – 5,8 мм.

Для устройства такого формата это весьма «легкий» смартфон, который весит всего 239 граммов. Например, iPhone 14 Pro Max весит на 1 грамм больше, но iPhone 15 Pro Max весит 221 грамм.

В комплект входит защитный чехол, состоящий из двух половинок. Часть, прикрывающая заднюю крышку, выполнена из материала, имитирующего кожу, тогда как вторая – полностью пластиковая.

close 100% «Газета.Ru»

Экраны

Основной складной 7,8-дюймовый LTPO3 OLED-экран с разрешением 2268х2440 пикселей способен отображать картинку с адаптивной частотой обновления и максимальной яркостью в 2800 нит. Этого достаточно для использования устройства даже под прямыми солнечными лучами. Качество картинки тоже на высоком уровне.

Сильнее всего в дисплее удивляет «отсутствие» складки в месте сгиба экрана. Она есть и ее видно под определенными углами, но если проводить пальцем по экрану, выемка и бугорки не ощущаются.

Две сложенные половинки экрана плотно прилегают друг к другу.

close 100% «Газета.Ru»

Внешний дисплей на 6,3 дюйма получил идентичные характеристики лишь с другим разрешением, которое составляет 1116х2484 пикселей. Он выполнен в формате 20:9, из-за чего вторым экраном так же удобно пользоваться, как если бы это был обычный смартфон – просто такой гаджет немного толще и умеет «превращаться» в планшет.

Единственное, что смутило в экране – фактическое отсутствие адаптивной частоты обновления, которая технически тут предусмотрена.

Технология LTPO предполагает, что картинка будет отображаться с частотой от 1 или от 10 Гц для внутреннего и внешнего экранов соответственно до 120 Гц, но на деле это не работает. Частота напрямую зависит от открытого приложения и держится на одном уровне. Возможно, это исправят в последующих обновлениях, но на текущий момент использование LTPO-экрана и функции адаптивной частоты в Find N3 бессмысленны, так как они просто не работают.

close 100% «Газета.Ru»

Камеры

Одним из ключевых преимуществ Oppo Find N3 стала его система из трех камер, разработанная совместно со шведской компанией Hasselblad. Основной датчик Sony LYTIA-T808 на 48 Мп дополнен ультраширокоугольным модулем с разрешением 48 Мп и перископическим телеобъективом на 64 Мп с трехкратным оптическим зумом. В смартфоне также две селфи-камеры на 20 и 32 Мп.

Все камеры в новинке получились флагманского уровня. Основная справляется со съемкой при любых условиях освещения, выдавая насыщенные и детализированные снимки. Если фотографировать какой-то объект или человека, то весь фокус смещается на него, «размывая» задний фон.

Ультраширокоугольный датчик получил автофокус, и на него можно снимать в режиме макросъемки. В то же время в этой камере не предусмотрена оптическая стабилизация (OIS), но есть электронная (EIS). Качество съемки достойное, но по детализации снимки с ультраширокоугольного модуля уступают основному сенсору. Впрочем, это норма даже для iPhone 15 Pro.

close 100% «Газета.Ru»

Перископический телеобъектив обладает трехкратным оптическим зумом и шестикратным цифровым приближением без потери качества за счет обрезания картинки. Причем в случае с перископом мы получаем не самое популярное решение, так как производители обычно выбирают 5х или 10х. В ходе беседы со специалистом по продуктам Oppo Коко Джан корреспондент «Газеты.Ru» узнал, с чем связан выбор 3- и 6-кратного приближения.

«Есть две причины, по которым мы не стали использовать пятикратный зум в Find N3. При использовании широкоугольной камеры и 5-кратного приближения должен охватываться весь диапазон с 1х до 5х, а при 3-4-кратном увеличении это приведет к зависимости от цифрового зума и ухудшению качества изображения», — заявила Джан.

Таким образом, в Oppo решили наделить устройство трехкратным зумом, который мог бы покрывать весь необходимый диапазон и при этом выдавать детализированные снимки. Приближать картинку можно вплоть до значения 120х. По заявлениям производителя, это первый складной смартфон с такими показателями. На эту камеру получаются качественные художественные портреты с красивым размытием и снимки отдаленных предметов.

Больше всего в камерах и в постобработке Oppo Find N3 понравилось то, что на снимках при недостаточном освещении картинка не заполняется цифровыми шумами, – устройство не пытается высветить картинку, жертвуя качеством. Вместо этого получаются правильные фотографии, в которых выстроен баланс между уровнем света и шумами.

Видео все камеры пишут вплоть до 4K 60 FPS (частота кадров в секунду), но тогда нельзя переключаться между ними уже после начала съемки. В случае, если вы хотите начать видео с телеобъектива и переключиться, например, на основную или ультраширокоугольную камеры, не прерывая съемку, нужно выбрать режим 4K 30 FPS или ниже.

Видеосъемка на любую из трех доступных сенсоров получается очень плавной. Стоит отметить, что переключение между камерами происходит без рывков, а все три сенсора «красят» картинку однородно.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Производительность

Несмотря на то, что уже представлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, а первый смартфон с таким чипом (Xiaomi 14) уже поступил в продажу, в Oppo решили оснастить Find N3 моделью конца 2022 года — Snapdragon 8 Gen 2. От этого смартфон не стал медленным: он без проблем запускает сразу несколько окон приложений и даже три требовательные игры одновременно.

Тем не менее, в некоторых тайтлах Oppo Find N3 ведет себя странно. В одной из самых ресурсоемких мобильных игр, Genshin Impact, смартфон не греется, но для этого программное обеспечение устройства «идет на уступки». Например, сбрасывает яркость экрана или даже урезает FPS (частоту кадров), – вместо плавной картинки в 60 кадров в секунду спустя 10-15 минут можно наблюдать уже 45 FPS.

Это можно объяснить тем, что фактическая толщина устройства (в разложенном виде) составляет всего 5,8 мм, из-за чего в такой корпус нельзя было уместить подходящую для такой площади и «железа» систему охлаждения. Чтобы смартфон не грелся при длительных игровых сессиях, производитель, вероятно, решил обуздать нагрев такими ограничениями.

Подобное поведение Oppo Find N3 можно простить, ведь вряд ли кто-то будет покупать смартфон за почти $2 тыс. для мобильных игр. Это, скорее, статусный аппарат для рабочих задач, а не игровое устройство.

close 100% «Газета.Ru»

ПО

Oppo Find N3 работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.2. Прошивка предлагает множество фишек, разработанных специально под складные устройства. Одна из главных – возможность запускать сразу несколько приложений и открывать вплоть до трех окон одновременно.

В нижней части экрана есть док-панель, в которой имеется кнопка App Library, выводящая все программы, как «Пуск» на Windows, и специальный раздел File Pocket с файлами, которые можно перетащить в любое другое приложение – заметки или в Telegram-чат. Док можно скрыть, зажав область, где он расположен, и вызвать его таким же способом.

Складные смартфоны все еще не распространены так, как хотелось бы производителям, из-за чего многие приложения под них не адаптированы.

Например, игра Genshin Impact запускается без проблем, тогда как Honkai Star Rail от того же производителя открывается на большом экране с полосками сверху и снизу.

Эти недостатки существуют не по вине Oppo, Samsung и других производителей, за это ответственны разработчики приложений. Тем не менее, кого-то может смутить, если его любимая игра или приложение будут открываться не на полный экран.

close 100% «Газета.Ru»

Долговечность

Oppo заявляет, что Find N3 способен выдержать до 1 млн складываний, что подтверждается результатом независимого исследования TÜV Rheinland (международный концерн, штаб-квартира в Кельне). Это «космические» цифры по сравнению с тем, что гарантируют другие производители. Во время посещения производственной линии компании в Китае корреспонденту «Газеты.Ru» довелось увидеть, как Oppo тестирует свои устройства, и уточнить у главы направления Oppo Find Питера Ли, как долго сможет работать новый смартфон.

«Oppo Find N3 складывается без износа 1 млн раз. Для того чтобы ослабить конструкцию смартфона, нужно будет складывать и раскладывать его 73 раза в день в течение 10 лет», — заявил Ли.

Единственное, в чем новинка Oppo уступает популярному Samsung Galaxy Z Fold, – в степени влагозащиты. Тут она уровня IPX4 (защита от брызг воды), тогда как у корейцев это IPX8 с возможностью погружения в воду до 1,5 метра на 30 минут.

close 100% «Газета.Ru»

Аккумулятор

Аккумулятор на 4805 мАч восполняется от комплектной зарядки мощностью 67 Вт в среднем за 40 минут. Полного заряда устройства без проблем хватает на один день использования или на 5-6 часов активной эксплуатации.

«Главная проблема складных смартфонов заключается в том, что их батареи не всегда хватает на целый день. Мы хотели уделить приоритетное внимание продолжительности работы устройства, поскольку это основная задача для хорошего пользовательского опыта, а беспроводная зарядка — нет. Она увеличивает толщину устройства, и ее использование вынудило бы нас сделать смартфон больше или уменьшить размер аккумулятора», — отметила специалист по продуктам Oppo Коко Джан.

Прочие особенности

В Oppo Find N3 имеется поддержка двух физических SIM-карт или по одной eSIM и обычной. Также в смартфон встроен ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой, и NFC для бесконтактных платежей.

Хотя на торцах устройства и нет надписей JBL или Harman/Kardon, Oppo Find N3 способен удивить звучанием динамиков. Это не самый громкий смартфон, но звук из него глубже, а басы ощутимее, чем в некоторых планшетах.

На боковой грани Oppo Find N3 разместили трехпозиционный переключатель звуковых режимов под названием Alert Slider, известный фанатам OnePlus. С его помощью можно выбрать три режима: беззвучный, вибро и обычный.

close 100% «Газета.Ru»

Вывод

В отличие от многих других складных устройств, Oppo Find N3 можно использовать как обычный смартфон, в чем помогают удобный внешний экран и габариты. Новинка по качеству фото- и видеосъемки лучше, чем прямые конкуренты в этом сегменте, а в некоторых случаях Find N3 не уступает и привычным моноблочным устройствам.