Планшет на каждый день: новый OnePlus против лучшего iPad

Компания OnePlus запустила в продажу свой первый планшет под названием OnePlus Pad. Устройство получило впечатляющие характеристики и небольшую стоимость, но поможет ли это новинке выстоять в борьбе против лидера рынка в лице iPad? Корреспондент «Газеты.Ru», активный пользователь флагманского iPad Pro M2, сравнил оба планшета и выяснил, стоит ли переплачивать за «яблочный» гаджет.

Комплектация

OnePlus Pad поставляется в тонкой коробке, в которой можно найти сам планшет, фирменный красный кабель USB-A на USB-C, документацию и клубную карту «Красного кабеля» (Red Cable Club) сообщества OnePlus.

Зарядное устройство для OnePlus придется покупать отдельно, либо воспользоваться другим от гаджетов компании BBK Electronics, куда кроме OnePlus также входят бренды Oppo, Vivo и Realme. В ходе тестирования с зарядкой от Realme проблем не возникло.

В случае с iPad комплектация кажется «побогаче» — тут планшет, кабель Lightning на USB-C, документация, фирменные наклейки с надкусанным яблоком и даже зарядный блок, которого не встретишь в смартфонах Apple.

Ни одно из устройств не предлагает защитные пленки или чехлы «из коробки», как обычно бывает со смартфонами, поэтому в случае покупки планшета следует позаботиться об этом заранее.

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Дизайн

Дизайн iPad Pro всем известен – это тонкий металлический планшет с плоскими гранями и квадратным блоком камер. Apple придерживается этого стиля уже несколько лет, и многие им довольны.

Однако часть пользователей сталкиваются с неудобством при использовании планшета без чехла — плоские грани могут впиваться в руки. В целом сборка и материалы планшета выполнены на высоком уровне, как и в случае с другими гаджетами компании. Вес iPad без дополнительных аксессуаров составляет 466 граммов.

У OnePlus Pad тоже металлический корпус, который собран качественно. У него скругленные грани, из-за чего планшет приятнее лежит в руках и напоминает чем-то iPhone 6.

Устройство в целом кажется дорогим, что редкость для китайских планшетов из средней ценовой категории.

Главный недостаток планшета OnePlus, который сразу же бросается в глаза, – не очень удачное расположение камеры. При горизонтальном использовании планшета вопросов не возникает, но, если переключиться в вертикальный режим, рука так или иначе будет перекрывать объектив. Вес OnePlus – 552 грамма. Иногда из-за этого затекают руки – держать планшет над головой лежа на кровати долго не получится.

Экран

OnePlus Pad оснащается IPS-экраном диагональю 11,61 дюйма с разрешением 2000х2800 и нетипичным для Android-планшета соотношением сторон 7:5. Причем, как оказалось, это очень удачное решение.

Экран способен работать при частоте 144 Гц, однако на выбор доступно два режима: стандартный (60 Гц) и высокий (120 Гц), а автовыбора нет.

Также для планшета OnePlus заявлена поддержка технологий Dolby Vision и формата HDR10+.

iPad Pro поставляется с 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1668х2388 и соотношением 3:2. Дисплей планшета Apple работает с адаптивной частотой до 120 Гц в нескольких градациях (24, 30, 40, 60, 120 Гц). Однако высокая частота доступна только в Pro-моделях iPad, которые в несколько раз дороже того же OnePlus Pad – в номерных iPad и даже iPad Air такой функции нет. Дисплей планшета Apple также способен отображать контент в формате HDR10 и поддерживает технологию Dolby Vision.

Оба планшета идеально подходят для просмотра фильмов, веб-серфинга и чтения книг. Причем в OnePlus Pad предусмотрена аналогичная TrueTone функция, которая популярна среди пользователей техники Apple. Благодаря ей картинка на экране подстраивает температуру экрана под окружающие условия, делая ее холодной или теплой, чтобы глаза меньше уставали.

close 100% OnePlus Pad и iPad Pro «Газета.Ru»

Оболочка

В Android предусмотрено два типа навигации по системе: с помощью трех кнопок в нижней части экрана или при помощи жестов.

В iPadOS управление реализовано в смешанном режиме. В каком-то приложении это жест, в котором надо провести пальцем от края экрана, а в другом — нужно нажать на специально отведенную под это кнопку. Из-за этого при использовании планшета может возникать путаница, несмотря на устоявшееся убеждение о продуманности гаджетов Apple.

Кроме того, в связи с санкциями для пользователей iPad стало невозможно установить многие приложения.

В Android пользователь «сам себе хозяин» — если приложения нет в официальном магазине, достаточно скачать его с проверенного источника и установить вручную.

Однако то, чего нельзя не отметить в iPadOS – количество профессиональных приложений. Дизайнеры, архитекторы, музыканты и монтажеры могут найти много качественных профильных программ. Зачастую они платные и стоят недешево, но в умелых руках быстро окупаются. Для Android выбор подобных приложений невелик.

В оболочке OnePlus хочется отметить то, что производитель оптимизировал OxygenOS 13.1 на базе Android 13 под планшеты. Пользователи смартфонов OnePlus, Oppo и Realme увидят в ней много знакомых элементов в дизайне и функционале.

Также хочется отметить и то, что производитель придумал оригинальное решение для включения многооконного режима – достаточно провести двумя пальцами от верхнего края экрана до нижнего, после чего экран разделится на две половинки. Можно, например, слева поставить Telegram, а справа любимый фильм.

close 100% OnePlus Pad и iPad Pro «Газета.Ru»

«Рабочая лошадка»

Планшет многими воспринимается как мультимедийное устройство для развлечений. Однако некоторые считают, что он способен заменить ноутбук, если докупить к нему клавиатуру.

Имея опыт работы с iPad Pro и клавиатурой Magic Keyboard, корреспондент «Газеты.Ru» считает, что полностью заменить компьютер планшет не сможет как минимум из-за ограниченного набора ПО, неудобного угла раскрытия и высокой стоимости. Такой «яблочный» набор обойдется минимум в 90-100 тыс. руб.

OnePlus Pad не стал исключением в ограничениях, – его клавиатура имеет лишь единственно доступный угол раскрытия. К тому же на ней отсутствует кириллица, поэтому в случае покупки придется нанести гравировку – стоит это недорого и выглядит лучше, чем дешевые сползающие стикеры.

Оба планшета имеют стилус – аксессуар, который дополнит роль планшета в качестве устройства для развлечения и даже профессионального инструмента. Причем OnePlus при проектировании стилуса Stylo явно пытались сделать копию Apple Pencil, – они во всем кажутся одинаковыми. Степень нажатия в обоих случаях определяется хорошо, а задержка – минимальная.

close 100% Скрикншот игры Genshin Impact в OnePlus/iPad «Газета.Ru»

Производительность

Побывавший на обзоре OnePlus Pad оснащен флагманским чипом MediaTek Dimensity 9000 и имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (для некоторых рынков есть версия 12/256 ГБ). В бенчмарке Geekbench 6 планшет набрал 1741 и 4473 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

iPad Pro на базе чипсета Apple M2 также имеет 8 ГБ оперативной памяти, а в Geekbench 6 он набирает 2489 и 9509 баллов. Разница между двумя устройствами может показаться колоссальной, однако при повседневном использовании это незаметно.

В играх же преимущество явно за iPad – планшет «тянет» Genshin Impact без каких-либо просадок на максимальной графике при 120 FPS (причем данный режим вообще недоступен ни на одном устройстве под управлением Android). Однако спустя несколько минут планшет нагревается настолько сильно, что обжигает руки. При выборе 60 FPS температура корпуса становится умеренной и никак не мешает процессу.

OnePlus Pad тоже спокойно запускает Genshin Impact при максимальной графике и 60 FPS без чрезмерного нагрева. Однако качество текстур в данном случае заметно хуже, так как разработчики игр выпускают мобильные версии, которые просто растягиваются под нужный экран Android-планшетов. Почему Google, которой принадлежит эта ОС, не пытается решить эту проблему – неизвестно.

При любых других сценариях использования разница в мощности двух планшетов незаметна, поэтому для многих будет достаточно того, что могут предложить Android-устройства. Однако в обоих случаях может оказаться недостаточно памяти — 128 ГБ в 2023 году это критически мало, если устанавливать игры и программы. Для глобального OnePlus это единственная модификация, а iPad с большей памятью стоит уже намного дороже.

close 100% Скриншот OnePlus/iPad в Geekbench 6 «Газета.Ru»

Камеры

Камеры в планшете в основном нужны лишь для видеозвонков. Для этого в OnePlus Pad в верхней рамке (при горизонтальном расположении) установлена 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Она также способна писать видео в Full HD при 30 FPS.

Основная камера в OnePlus тоже с широким углом и может вести съемку вплоть до 4K 30 FPS.

В iPad Pro ультраширокоугольная фронтальная камера на 12 Мп может вести съемку при Full HD 60 FPS.

Единственный ее недостаток связан со спорным расположением в левой рамке (при горизонтальном расположении), из-за чего датчик может быть перекрыт рукой во время видеоконференции.

К тому же сам угол съемки получается не очень удачный, будто бы камера всегда стоит где-то сбоку от пользователя.

Сзади у iPad две камеры – основная на 12 Мп и ультраширокоугольная на 10 Мп. Они могут писать видео вплоть до 4K при 60 FPS. Качество далеко не на уровне iPhone, однако все равно для планшета оно избыточно. Также в iPad есть LiDAR, с помощью которого, например, дизайнеры интерьера могут проводить 3D-сканирование помещения и предметов. Полезная вещь, но найдет применение не у всех.

close 100% OnePlus Pad и iPad Pro «Газета.Ru»

Аккумулятор

iPad Pro оснащен аккумулятором на 7538 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, с помощью которой процесс восполнения заряда длится почти 3 часа. Его хватает в среднем от 6 до 8 часов активной работы в зависимости от сценариев использования. Для планшета это не очень хороший результат.

OnePlus Pad поставляется с батареей емкостью 9510 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Владельцы смартфонов OnePlus, Oppo или Realme могут использовать свои зарядные блоки, с помощью которых от 0% до 100% планшет зарядится при 67 Вт за 80 минут.

Аккумулятора хватит в среднем на 10-12 часов при активном использовании, что сильно лучше, чем у iPad.

Поэтому, если выбирать планшет как автономное устройство для просмотра фильмов или игр, OnePlus кажется более разумным выбором.

Прочие особенности

Качество звука в обоих устройствах отличное. Четыре громких стереодинамика в OnePlus Pad и iPad Pro обеспечивают объемное и басовитое звучание, как при просмотре фильмов, так и при проигрывании музыки. При этом ни один, ни другой не имеют разъема под наушники.

Защита в iPad Pro реализуется по лицу благодаря сканеру Face ID. В OnePlus Pad тоже есть разблокировка по лицу, но с помощью обычной фронтальной камеры, что не очень безопасно. Сканера отпечатка пальцев в нем нет.

close 100% OnePlus Stylo и Apple Pencil «Газета.Ru»

Итог

При сравнении iPad Pro за 80 тыс. руб. с планшетом OnePlus за 37 тыс. руб. сложно было найти отличия, из-за которых хотелось бы переплатить за устройство Apple. При этом чуть более дешевый iPad Air на чипе M1 не может похвастаться экраном с высокой частотой, а среднебюджетный iPad 10 оснащен не самым производительным железом и экраном с воздушной прослойкой, что сильно портит картинку.

Планшет в современном понимании все еще не стал заменой компьютеру, и OnePlus Pad отлично справляется со своей задачей в качестве устройства для развлечений, предлагая высокую производительность и современные фишки за умеренный ценник.