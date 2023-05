Какие есть версии PlayStation 5 и Nintendo Switch и чем они отличаются

Для чего делают новые ревизии

На протяжении жизненного цикла одной консоли производители выпускают новые ревизии преимущественно для повышения ее маржинальности. Достигается это за счет пересмотра элементной базы, из которой собирается устройство. Новые детали могут быть дешевле, их доставка до фабрики может оказаться быстрее, и так далее.

Особенно актуально это было в новом поколении консолей: та же Sony начала производить и продавать PlayStation 5 в разгар глобального дефицита чипов. Компания закупала комплектующие, которые были доступны на тот момент, и проектировала консоли на их основе. Позже дефицит ослаб, и вендор подобрал новую базу.

Также выпуск новых ревизий позволяет вендорам исправлять недочеты, на коррекцию которых перед запуском не хватило времени, и тех, которые были выявлены после релиза.

Выпуск новых ревизий – это нормальная процедура не только для консолей, но и для другой электроники вроде смартфонов. Например, иногда в iPhone одной модели в зависимости от места и года производства используются дисплеи от разных производителей.

Как понять, какой ревизии та или иная PlayStation 5

Приставка PlayStation 5 поступила в продажу в конце 2020 года. С тех пор кроме оригинальной ревизии Sony выпустила еще две. Таким образом, сейчас на прилавках магазинов встречаются PlayStation 5 трех видов, распознать каждый из которых можно по продуктовому коду (Product Code). Он обычно указывается продавцами в скобках после названия лота, печатается на коробке, а также корпусе устройства и в техническом паспорте.

Продуктовые коды PlayStation 5 пишутся в следующем формате CFI-1XXXX (вместо «X» имеется в виду цифра или буква).

Например, возьмем приставку PlayStation 5 с кодом CFI-1008В. Что это значит?

CFI – это базовое обозначение PlayStation 5. С этих букв начинаются модельные коды всех ревизий и даже периферии для приставки вроде контроллеров DualSense;

«1» – это номер самой модели. Данная цифра одинакова в обозначении всех ревизий. Будущие итерации вроде PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro, скорее всего, получат цифры 2 и 3;

«0» – это номер ревизии устройства: 0 – первая ревизия, 1 – вторая, 2 – третья;

«08» – это код страны, для которой произведена консоль. Конкретно 08 – это код России. Существуют также номера 00 (Япония), 18 (Южная Корея) и не только;

«В» – эта буква обозначает, что в нашем примере используется PlayStation 5 Digital Edition, то есть версия без дисковода. У версии с дисководом вместо «В» используется буква «А»;

В чем разница между ревизиями PlayStation 5

Модель CFI-11XXX появилась осенью 2021 года. От оригинальной PlayStation 5 (CFI-10ХХХ) она в первую очередь отличается снижением веса на 300 г.

В ней Sony сильно переработала систему охлаждения за счет использования уменьшенного кулера и усеченного радиатора. Кулер оригинальной приставки весит 1639 г., а кулер второй ревизии – 1368 г. Раньше от радиатора отходило шесть теплоотводных трубок, а теперь только четыре.

Во второй ревизии также слегка изменилась конструкция подставки. Если в оригинале ее приходится прикручивать винтом, то во второй ревизии деталь крепится при помощи клипсы.

На производительности изменения не сказались, а вот в нагреве систем разница есть. Издание Eurogamer, ссылаясь на свой и чужой опыт, пишет, что консоль с меньшей системой охлаждения греется на несколько градусов сильнее. В первую очередь это касается непосредственно модулей оперативной памяти и блока с процессором.

Нагрев не является критичным, но некоторые пользователи предпочитают для лучшей вентиляции и теплоотвода снимать пластиковый кожух приставки.

Ревизия CFI-12XXX вышла уже в сентябре 2022 года. В ней Sony еще раз переработала систему охлаждения, от чего консоль стала легче еще на 300 г. Как можно догадаться, система охлаждения также уменьшилась.

В этот раз Sony изменила наклон лопастей кулера и заметно урезала количество ребер радиатора. Их сокращение компания компенсировала дополнительной теплоотводной трубкой.

К слову, о материнской плате – Sony перепроектировала ее в CFI-12XXX. Плата стала меньше, а компоненты на ней расположились ближе друг к другу. Новая компоновка усложнила замену батареи CMOS (как в ПК, так и приставках отвечает за работу памяти низкоуровневых систем вроде BIOS, – прим. ред.). В двух первых двух ревизиях ее можно было заменить без извлечения материнской платы из корпуса, в третьей эта процедура неизбежна.

Плюсы тоже есть. С разработкой новой платы Sony оптимизировала энергопотребление консоли. Ревизия CFI-12XXX потребляет почти на 30 Вт в час меньше электричества, чем система предыдущего поколения, не теряя при этом в производительности.

Несмотря на уменьшение системы охлаждения, третья ревизия PlayStation 5 греется не сильнее оригинальной версии с самыми большими кулером и радиатором.

Как можно понять из выше написанного, идеальной ревизии PlayStation 5 не существует, однако ближе всех к этому определению, кажется, именно последняя версия. Единственный ее минус – сложная замена батарейки CMOS. Однако минус этот очень незначительный, поскольку с высокой долей вероятности пользователю не придется ее менять ближайшие пять-шесть лет после покупки устройства.

Как определить номер ревизии Nintendo Switch и есть ли между ними разница

Гибридная игровая приставка Nintendo Switch продается с 2016 года. За почти семь лет было выпущено три модели консоли: оригинальный Switch, Switch Lite без съемных контроллеров и возможности подключения к телевизору, а также Switch OLED, более дорогая версия оригинального устройства с улучшенным экраном. В контексте же обсуждения ревизий интересна только оригинальная Nintendo Switch, поскольку только у нее две ревизии.

Как и с PlayStation 5, в случае с Nintendo Switch определить ревизию можно по продуктовому коду. Он пишется в формате HAC-00X(-XX) (вместо «X» имеется в виду цифра или буква).

Например, возьмем приставку Nintendo Switch с кодом HAC-001(-01). Что это значит?

HAC – кодовое обозначение всей линейки устройств Nintendo Switch. С HAC начинаются продуктовые коды не только приставок, но и аксессуаров для нее вроде контроллеров Joy-Con, док-станции, зарядного устройства и так далее;

«001» – эта цифра обозначает само устройство. Номером 001 обозначается непосредственно приставка Switch. При этом существуют обозначения 007 (док-станция), 013 (геймпад Switch Pro Controller), 002 (блок питания) и не только;

(-01) – эта цифра означает ревизию. Маркер (-01) говорит о том, что в нашем примере используется консоль второй версии, вышедшая в 2019 году. У оригинальной Nintendo Switch образца 2016 года этой приписки в продуктовом коде нет в принципе – он выглядит так: HAC-001.

Любопытно, что у Switch первой и второй ревизий отличается и оформление упаковки. Так, на коробке оригинальной консоли контроллеры Joy-Con изображены слева от приставки, а у второй ревизии – справа. Информация об этом размещена даже на официальном сайте Nintendo.

В версии (-01) Nintendo использовала новые комплектующие. Процессор Tegra X1 Logan сменился на Tegra X1 Mariko, также компания изменила тип оперативной памяти с LPDDR4 на LPDDR4X.

Новые детали главным образом отличаются от старых энергоэффективностью. При использовании одинаковых аккумуляторов емкостью 4310 мАч оригинальный Switch работает от одного заряда 2,5-6,5 часов, а новый – 4,5-9 часов.

Новая ревизия также получила мизерный, но все же прирост производительности. Он, по данным Eurogamer, заметен только в сложных сценах требовательных игр вроде The Legend of Zelda: Breathe of the Wild.

Впрочем, идеальной новую ревизию снова назвать не получается. Многие геймеры отмечают, что цвета экрана версии (-01) имеют холодный оттенок, что особенно заметно на примере белого фона. В оригинальной консоли экран отображает более естественный белый.

Очевидно, что многие блогеры, журналисты и даже пользователи рекомендуют приобретать именно версию (-01), поскольку ее плюсы заметно перевешивают один небольшой недостаток экрана. Не ошибиться с выбором помогает и сама Nintendo — производство первой ревизии уже прекращено. Впрочем, в продаже она все еще попадается, особенно часто ее можно встретить среди б/у-устройств.