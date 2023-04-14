Как обойти санкции и покупать игры в Steam в России в 2023 году

Крупнейший онлайн-магазин для покупки и загрузки видеоигр на ПК Steam в начале марта 2022 года перестал принимать основные способы оплаты в России и Белоруссии. Однако за это время нашлось несколько способов покупать игры в обход санкций, а кто-то и вовсе создал на этом целый бизнес, предлагая услуги виртуального байера.

Смена региона в Steam

Самый популярный и действительно рабочий способ покупать игры в Steam — создание нового аккаунта в другом регионе. Это позволит в том числе приобретать игры ушедших из России разработчиков и издателей. Россияне, как правило, выбирают Казахстан или Турцию — каждый из регионов предлагает ряд преимуществ и сложностей, которые стоит учитывать перед созданием нового профиля. Они имеют низкие цены по сравнению с ЕС или США, однако способы пополнения Steam-кошелька для них отличаются.

Чаще всего с целью создать себе «иностранный аккаунт» пользователи обращаются к специальным площадкам, например, Plati.Market. Услуга создания аккаунта обойдется в среднем от 100 руб.

На таких сервисах представлены услуги по переводу аккаунта с российского региона на казахстанский и другие. Однако некоторые пользователи жалуются на последующие блокировки своих профилей. Это связано с тем, что Steam запрещает смену региона с использованием VPN, а именно таким образом процесс, как правило, и происходит.

Поэтому самым простым и быстрым способом является покупка нового казахстанского или турецкого аккаунта. Либо, если вы обладаете соответствующими знакомствами, можете попросить друга из одной из этих стран зарегистрировать вам аккаунт и передать в ваше владение.

Для регистрации нового аккаунта как минимум для первой покупки потребуется действующая банковская карта той страны, регион которой будет выбран. Покупка с нее нужна будет для подтверждения «переезда», то есть смены региона. Кроме того, можно воспользоваться способами пополнения Steam-кошелька, о которых речь пойдет чуть ниже.

Отличия регионов

Россиянам рекомендуется казахстанский аккаунт в первую очередь из-за широкого выбора способов пополнения кошелька в Steam, в том числе самостоятельного, по довольно выгодным условиям. Второе и главное преимущество такого выбора — не слишком высокая наценка на карты пополнения и иные услуги.

В случае с турецким аккаунтом в Steam способов пополнения баланса на сторонних площадках больше, однако все они взимают комиссию. Самостоятельного пополнения, как с казахстанским, нет. К тому же стоимость услуг исполнителей, как правило, выше.

По своей сути использование Steam другого региона ничем не отличается от привычного российского за исключением валюты, в которой проходит расчет.

Выбор и оплата игр

Как только пользователь получил в пользование казахстанский аккаунт, он может покупать любые игры без ограничений после пополнения своего кошелька. Так как российские банковские карты для этого не подходят, можно использовать разные способы оплаты: через посредника или через QIWI.

Пополнение счета через посредника на том же Plati.Market будет обходиться дороже. Например, пополняя кошелек на 1000 руб., пользователь получит эквивалент в среднем около 800 руб. Средства будут зачислены на баланс в тенге.

Чтобы самостоятельно пополнять свой кошелек в Steam, нужно зарегистрироваться в QIWI и открыть счет в тенге. Затем перейти на страницу пополнения Steam Казахстан, указать свой логин и ввести нужную сумму. Средства будут зачислены на пользовательский баланс в тенге.

Условия могут отличаться в зависимости от курса. По состоянию на 13 апреля 10 тыс. тенге в QIWI стоит 1875 руб. По курсу ЦБ РФ 10 тыс. тенге стоит 1829 руб. То есть переплата составляет менее 50 руб.

QIWI берет свою комиссию от операции, но она не превышает 1% и зависит от суммы зачисления.

Вышеуказанный способ пополнения работает и для российского аккаунта. Правда, конвертация там будет двойная, — в конечном итоге тенге будут опять переведены в рубли. Также следует помнить, что на средства с вашего российского Steam-аккаунта вы не сможете купить «санкционную» игру.

Для пользователей турецких профилей нет способа прямой оплаты, как в случае с казахстанским аккаунтом и QIWI. Однако можно обратиться к сторонним площадкам. Например, в начале апреля в «ЮMoney» появилась возможность пополнения кошелька турецкого Steam. За 2,6 тыс. руб. предлагается карта оплаты на сумму 300 лир. По курсу на 13 апреля 300 лир стоят 1278 руб. Таким образом, наценка за такую услугу почти что двойная. За карты меньшего номинала переплата еще выше.

Ключи игр

Пользователям доступна возможность покупки ключей для игр на сторонних площадках. Многие из них можно активировать в том числе и в российских аккаунтах. Купить ключи можно на сервисах Plati.Market, Gabe Store, Steam Buy и других. Ключи также можно найти и у «официалов» — «Бука», «1С» и другие.

На подобных площадках нередко проводятся акции. С учетом того, что ключи могут работать и с российскими аккаунтами, такой способ покупки игр для части пользователей окажется удобнее, так как не придется отказываться от своего основного профиля, в котором годами совершались покупки.

Однако у этого способа есть и существенный недостаток. Во-первых, запасы ключей не безграничны, и есть шанс не найти нужную игру. Во-вторых, как правило, ключ обойдется вам дороже, чем если бы вы покупали игру самостоятельно в том же казахстанском Steam.

Кроме того, в этой сфере работает большое количество мошенников, предлагающих уже не активные ключи, работоспособность которых вы не сможете проверить до оплаты.

Для того, чтобы активировать полученный ключ Steam, необходимо открыть официальный клиент, выбрать в меню пункт «Игры», а затем «Активировать в Steam». После ознакомления с соглашением подписчика Steam нужно ввести купленный код, после чего начнется загрузка игры.