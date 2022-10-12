Как подключить Telegram Premium дешевле и пользоваться всеми бонусами

Летом 2022 года в популярном мессенджере Telegram появилась платная Premium-подписка. Ее официальная стоимость в России начинается от 300 руб. При подключении долгосрочной подписки на 3, 6 и 12 месяцев придется заплатить уже 950 руб., 1,6 тыс. руб. и 2,9 тыс. руб. соответственно. Однако замотивировать рядового пользователя платить деньги за функционирующий и в бесплатном режиме продукт не так-то просто, — предлагаемые мессенджером бонусы за 300 руб. ежемесячно привлекут разве что самых ярых фанатов.
Premium по цене кофе
В интернете существует большое количество сервисов, предлагающих оформить дешевую подписку в Telegram. Например, найти подобные услуги можно на маркетплейсах, в самом мессенджере и на других площадках.
Корреспондент «Газеты.Ru» воспользовался такой услугой на популярном рынке цифровых товаров, где несколько десятков продавцов предлагают Telegram Premium всего от 170 руб. Причем в данном случае это подписка на три месяца.
В среднем стоимость трехмесячной подписки составляет 200 руб. На 6 месяцев она обойдется в 488 руб., а на год уже в 1 тыс. руб. Платить рекомендуется с помощью Qiwi, чтобы лишний раз «не светить» банковской картой, — сервис защищен, но лучше перестраховаться.
Лучше всего брать такую подписку на один год — неизвестно, как долго проработает такой метод. Суть этого экономного способа в том, что пользователь получает подписку в подарок от другого пользователя Telegram Premium, — эта возможность была добавлена в начале августа.
В беседе с «Газетой.Ru» продавец Telegram Premium на «Авито», представившийся Павлом, рассказал, как проходит процесс заказа дешевой подписки. По его словам, оформление происходит из других стран, где Premium заметно дешевле чем в России. Для этого исполнитель регистрирует аккаунт в мессенджере под номером нужной страны, а после оплачивает с местной карты уже «подарочные» подписки.
Например, стоимость подписки на один месяц в Турции в начале октября была снижена до 13,5 лир (около 45 руб.) — это в шесть с половиной раз дешевле, чем в России.
Таким образом, с одного клиента продавец в случае продажи трехмесячной подписки зарабатывает около 50 руб.
Если вы решились покупать подписку «с рук», следует ознакомиться с количеством выполненных заказов продавцом, а также с отзывами. Как правило, выполнение такой услуги занимает около получаса. Правда, в отзывах некоторых продавцов жалуются на долгое исполнение — встречаются случаи, в которых отправка «подарка» занимает 1,5-2 дня.
Сразу после оплаты следует передать продавцу свой юзернейм в Telegram и специальный код, который выдается в качестве подтверждения. Кодов, поступающих от Telegram в мессенджере или в качестве SMS, никому передавать не нужно. Спустя некоторое время в Telegram вы получите сообщение от продавца, в котором будет сказано: «Пользователь отправил Вам подарок стоимостью $17,99», — в случае покупки трехмесячной подписки. Ничего дополнительно делать не придется.
Мошенники
Генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что перекупщики и торговцы более дешевых товаров быстро появляются там, где на это есть спрос, но часто это очень рискованно для клиента.
«Уловка может быть любой, возможно, на старте мошенники сработают себе в убыток, но бесплатный сыр всегда только в мышеловке. Когда и чем вам придется заплатить за экономию — известно только тем, кому вы доверили пароли и личные данные. Зачем кормить мошенников, рискуя данными аккаунта, для экономии в 100 рублей? Нередко продавцы дешевой подписки отмечают, что для выполнения заказа им потребуются доступ к аккаунту и смена номера ,— такому доверять не стоит. Чтобы не наткнуться на мошенников — покупайте у правообладателя», — рекомендует Житинец.
Руководитель SMM-направления хостинг-провайдера REG.RU Игорь Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что стоимость подписки Telegram Premium различна в зависимости от страны покупателя, и продавцы на российских площадках используют именно турецкие аккаунты.
«Например, в Турции стоимость месячной подписки Premium стоит около 50 руб. Один из самых популярных способов получить дешевую подписку — включение турецкого VPN, аренда за несколько рублей турецкой СИМ-карты в сервисе приема SMS для создания турецкого профиля в Telegram и создание нового аккаунта Google Play Market под турецким VPN», — отметил Поликарпов.
По его словам, продавцы Telegram Premium на маркетплейсах активно пользуются этим способом и просто дарят с турецкого аккаунта пользователям подписку стоимостью около 150 руб. на 3 месяца, в то время как вы отдаете около 200 руб. за каждый месяц.
«Стоит учитывать, что среди продавцов могут оказаться мошенники, и определить их непросто. Лучше всего проявить предусмотрительность и ознакомиться с последними отзывами о продавце и услугах, которые вас интересуют», — заключил эксперт.