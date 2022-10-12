Как подключить Telegram Premium дешевле и пользоваться всеми бонусами

Летом Павел Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium, которая предоставляет пользователям возможность расшифровывать голосовые сообщения, загружать файлы увеличенного объема, отправлять уникальные реакции и многое другое. Однако некоторые пользователи оказались не готовы платить 300 руб. каждый месяц за подобный функционал. Как оказалось, существует легальный способ подключить Premium всего за 200 руб. на три месяца. Как это сделать и не нарваться на мошенников, — в материале «Газеты.Ru».

Летом 2022 года в популярном мессенджере Telegram появилась платная Premium-подписка. Ее официальная стоимость в России начинается от 300 руб. При подключении долгосрочной подписки на 3, 6 и 12 месяцев придется заплатить уже 950 руб., 1,6 тыс. руб. и 2,9 тыс. руб. соответственно. Однако замотивировать рядового пользователя платить деньги за функционирующий и в бесплатном режиме продукт не так-то просто, — предлагаемые мессенджером бонусы за 300 руб. ежемесячно привлекут разве что самых ярых фанатов.

Premium по цене кофе

В интернете существует большое количество сервисов, предлагающих оформить дешевую подписку в Telegram. Например, найти подобные услуги можно на маркетплейсах, в самом мессенджере и на других площадках.

Корреспондент «Газеты.Ru» воспользовался такой услугой на популярном рынке цифровых товаров, где несколько десятков продавцов предлагают Telegram Premium всего от 170 руб. Причем в данном случае это подписка на три месяца.

В среднем стоимость трехмесячной подписки составляет 200 руб. На 6 месяцев она обойдется в 488 руб., а на год уже в 1 тыс. руб. Платить рекомендуется с помощью Qiwi, чтобы лишний раз «не светить» банковской картой, — сервис защищен, но лучше перестраховаться.

Лучше всего брать такую подписку на один год — неизвестно, как долго проработает такой метод. Суть этого экономного способа в том, что пользователь получает подписку в подарок от другого пользователя Telegram Premium, — эта возможность была добавлена в начале августа.

В беседе с «Газетой.Ru» продавец Telegram Premium на «Авито», представившийся Павлом, рассказал, как проходит процесс заказа дешевой подписки. По его словам, оформление происходит из других стран, где Premium заметно дешевле чем в России. Для этого исполнитель регистрирует аккаунт в мессенджере под номером нужной страны, а после оплачивает с местной карты уже «подарочные» подписки.

Например, стоимость подписки на один месяц в Турции в начале октября была снижена до 13,5 лир (около 45 руб.) — это в шесть с половиной раз дешевле, чем в России.

Таким образом, с одного клиента продавец в случае продажи трехмесячной подписки зарабатывает около 50 руб.

Если вы решились покупать подписку «с рук», следует ознакомиться с количеством выполненных заказов продавцом, а также с отзывами. Как правило, выполнение такой услуги занимает около получаса. Правда, в отзывах некоторых продавцов жалуются на долгое исполнение — встречаются случаи, в которых отправка «подарка» занимает 1,5-2 дня.

Сразу после оплаты следует передать продавцу свой юзернейм в Telegram и специальный код, который выдается в качестве подтверждения. Кодов, поступающих от Telegram в мессенджере или в качестве SMS, никому передавать не нужно. Спустя некоторое время в Telegram вы получите сообщение от продавца, в котором будет сказано: «Пользователь отправил Вам подарок стоимостью $17,99», — в случае покупки трехмесячной подписки. Ничего дополнительно делать не придется.

Мошенники

Генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что перекупщики и торговцы более дешевых товаров быстро появляются там, где на это есть спрос, но часто это очень рискованно для клиента.

«Уловка может быть любой, возможно, на старте мошенники сработают себе в убыток, но бесплатный сыр всегда только в мышеловке. Когда и чем вам придется заплатить за экономию — известно только тем, кому вы доверили пароли и личные данные. Зачем кормить мошенников, рискуя данными аккаунта, для экономии в 100 рублей? Нередко продавцы дешевой подписки отмечают, что для выполнения заказа им потребуются доступ к аккаунту и смена номера ,— такому доверять не стоит. Чтобы не наткнуться на мошенников — покупайте у правообладателя», — рекомендует Житинец.

Руководитель SMM-направления хостинг-провайдера REG.RU Игорь Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что стоимость подписки Telegram Premium различна в зависимости от страны покупателя, и продавцы на российских площадках используют именно турецкие аккаунты.

«Например, в Турции стоимость месячной подписки Premium стоит около 50 руб. Один из самых популярных способов получить дешевую подписку — включение турецкого VPN, аренда за несколько рублей турецкой СИМ-карты в сервисе приема SMS для создания турецкого профиля в Telegram и создание нового аккаунта Google Play Market под турецким VPN», — отметил Поликарпов.

По его словам, продавцы Telegram Premium на маркетплейсах активно пользуются этим способом и просто дарят с турецкого аккаунта пользователям подписку стоимостью около 150 руб. на 3 месяца, в то время как вы отдаете около 200 руб. за каждый месяц.

«Стоит учитывать, что среди продавцов могут оказаться мошенники, и определить их непросто. Лучше всего проявить предусмотрительность и ознакомиться с последними отзывами о продавце и услугах, которые вас интересуют», — заключил эксперт.